O "jogo virou" e o choque entre Montenegro e Ventura é “irreversível” 

Primeiro, ostracizou-o com o “não é não”. Depois, ignorou-o durante a campanha. Contados os votos, deparou-se com a inevitabilidade de precisar dele no Parlamento. Os primeiros ensaios mostraram que tinha ali não um aliado circunstancial, mas um adversário declarado. Por isso, e no primeiro debate quinzenal que teve como primeiro-ministro, tentou definir as regras: André Ventura poderá ter 50 deputados, mas quem tem legitimidade para governar é ele; o “imaturo”, “birrento”, “sectário” e “infantil” líder do Chega terá de decidir se quer fazer parte da solução ou continuar a tentar fazer vergar o Governo – coisa que, garante-se, não conseguirá. E se Ventura quiser eleições antecipadas, pois que seja. Num e noutro partido, comenta-se a mudança de registo. A situação está a “agudizar-se” e o caminho é “irreversível”.

Nunca como até quarta-feira, dia do primeiro debate quinzena desta legislatura, Luís Montenegro tinha sido tão duro com André Ventura. É verdade que no debate a dois, durante a campanha para as legislativas, o então ainda candidato a primeiro-ministro já tinha sido particularmente dado um chega para lá ao adversário. “Tenho de me rir de si, André”, chegou a atirar-lhe o social-democrata. “Ria-se de mim. Na noite eleitoral veremos quem ri melhor”, devolveu Ventura.

Durante a campanha, no entanto, o objetivo declarado era ignorar olimpicamente o líder do Chega – num movimento que vive muito do culto da personalidade, atacá-lo abertamente seria hostilizar indiretamente a massa que o apoia. Ao mesmo tempo, Montenegro tentou sempre falar para as pessoas que votam no partido. “Compreendo essas pessoas e sei que elas não são extremistas, racistas e xenófobas. E também sei que elas acham que o líder deste partido não vai resolver nada. É tempo de reponderarem.”

Muitos, uma generosa fatia dos eleitores que estariam indecisos entre o PSD e o Chega, não reponderaram. Ventura saiu das urnas com mais de 1 milhão de votos e rompeu com o bipartidarismo. Riu mais Montenegro, mas sem grande motivos para celebrar — ficou refém de um Parlamento que lhe é hostil e que dificilmente deixará o clima de guerrilha política. O tom de Montenegro, apesar de tudo, foi-se mantendo depois a seguir vitória tangencial a 10 de março. Até que há esta semana.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[Já saiu o primeiro episódio de “Matar o Papa”, o novo podcast Plus do Observador que recua a 1982 para contar a história da tentativa de assassinato de João Paulo II em Fátima por um padre conservador espanhol. Ouça aqui.]

“Ventura não pode falar como se ninguém lhe fizesse frente”

Os primeiros embates no Parlamento, com uma sucessão de psicodramas provocados ou alimentados por Ventura em conjunto com Pedro Nuno Santos, desde a eleição quase-falhada de José Pedro Aguiar-Branco às ex-SCUT passando pela redução da IRS, deixaram os sociais-democratas convencidos de que será muito difícil (ou mesmo impossível) contar com Ventura para o que quer que seja. “Não têm palavra“, comenta com o Observador uma fonte social-democrata.

As manobras de Ventura obrigaram à inversão da estratégia. Se até aqui Pedro Nuno Santos era o alvo preferencial de todas as ofensivas dos sociais-democratas, o foco começou a voltar-se para o líder do Chega. A 7 de maio, no jantar que serviu para assinalar o 50.º aniversário do PSD, Montenegro fez um primeiro ensaio e, pela primeira vez desde que é primeiro-ministro, e atacou direta e abertamente o partido de Ventura.

“O Chega é o chega-me isso do PS”, provocou o social-democrata. Esta quarta-feira, no Parlamento, Montenegro aumentou a parada, acusando um André Ventura já sem minutos para responder de estar a colocar em causa o “interesse nacional” e de se ter atirado para os braços de Pedro Nuno em nome de uma “birra” e por falta de “maturidade política”. “À boleia da vossa birra do ‘não é não’, os senhores deputados não conseguem dizer sim ao interesse nacional, ao interesse das pessoas e isso transportou-vos para um reduto absurdo.”

A intervenção foi de tal forma violenta que foi aplaudida de pé pelas bancadas que compõem a Aliança Democrática. “Precisávamos daquilo. Alguém tinha de lhe responder à altura. São meses e meses disto”, desabafa com o Observador um deputado social-democrata. Entre destacados dirigentes do PSD confirma-se a mudança de tom. “Foi um puxão de orelhas preventivo”, assinala fonte do Governo. Para já, pelo menos. “Era o primeiro debate quinzenal. Tinha de se afirmar. Mostrou determinação”, concorda outro influente social-democrata. “Tínhamos de pôr os pontos nos is. André Ventura não pode falar como se ninguém lhe fizesse frente”, assinala outro elemento da cúpula social-democrata.