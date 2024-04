Governo admite cenário de duodécimos, mas não quer dar trunfos a Pedro Nuno

Até outubro a pressão é para manter. Depois, logo se verá. Luís Montenegro não está disposto a dar um ponto de fuga a Pedro Nuno Santos e vai continuando a fazer saber que, uma vez viabilizado o Programa de Governo, o socialista está de alguma forma obrigado a viabilizar o próximo Orçamento do Estado, o cabo das tormentas de Montenegro e um seguro que lhe permitiria manter-se no cargo, em teoria, pelo menos durante dois anos. Mas há um ângulo morto que está a ser explorado por alguns socialistas (e que vai alimentando a fé de alguns sociais-democratas): o chumbo do Orçamento não significa a queda automática do Executivo, que pode perfeitamente governar em duodécimos e manter-se assim em plenitude de funções. Esse cenário é contemplado pelo núcleo duro do Governo, mas admiti-lo abertamente coloca um problema: desobriga Pedro Nuno Santos a comprometer-se com o próximo Orçamento do Estado.

Ora, essa é uma vantagem que Luís Montenegro não quer perder. O primeiro-ministro arrancou para esta legislatura apostado em dramatizar ao máximo e usar desde logo a cartada da vitimização: se o PS se comportar como um “bloqueio democrático“, terá de ser penalizado. No discurso de tomada de posse, o novo primeiro-ministro deixou, aliás, duas ideias-chave: “Não rejeitar o Programa do Governo no Parlamento não significa apenas permitir o início da ação governativa. Significa permitir a sua execução até ao final do mandato ou, no limite, até à aprovação de uma moção de censura“.

Ou seja, o que Montenegro quis com isto sugerir foi que se o PS, como já garantiu, não alinhar no derrube do Executivo já na discussão do Programa de Governo, então está coerentemente obrigado a permitir a viabilização do Orçamento do Estado. Este é o ponto número um. Mas Montenegro disse mais: nesse cenário, só uma moção de censura, que teria sempre de ser aprovada por Pedro Nuno Santos e André Ventura, derrubará o primeiro-ministro. E é esta frase pode ser interpretada (e está a ser) como a assunção de que Luís Montenegro estará apostado em governar em duodécimos se for essa a melhor opção na altura.

Em tese, este cenário é perfeitamente possível. Este Orçamento é generoso do ponto de vista da despesa que pode ser acomodável, existe um entendimento de que há margem suficiente para fazer aprovar algumas das medidas mais prioritárias do programa da Aliança Democrática e a convicção de que é possível negociar autorização de despesa peça à peça no Parlamento. No fundo, seria a aplicação prática daquilo que sugeriu Marcelo Rebelo de Sousa na tomada de posse do Governo: “O pão partido em pequeninos, aplicável a esta situação, significa que se parte um problema em vários pequenos e resolve-se um a um com paciência, sem criar ambições ilusórias”.

Entre sociais-democratas ouvidos pelo Observador existe a ideia de que, desarmadilhando a questão do Orçamento do Estado como um todo, os partidos da oposição que contam verdadeiramente para aritmética parlamentar (PS e Chega) teriam muitas dificuldades em votar contra determinadas autorizações de despesa que permitissem resolver problemas pendentes em várias áreas e fazer aprovar medidas teoricamente populares. E mesmo que o fizessem, numa legislatura que será toda ela em modo “campanha eleitoral“, teriam de justificar depois o chumbo de propostas concretas e facilmente identificáveis pelos eleitores — o que não é a mesma coisa que explicar o chumbo abstrato de um Orçamento por discordância política de fundo, como Pedro Nuno Santos vem fazendo.

No entanto, admitir publicamente que pode ser esta a estratégia do Governo coloca um problema à cabeça: liberta Pedro Nuno Santos do seu maior desafio como líder da oposição, que é decidir o que vai fazer em relação ao Orçamento do Estado. O socialista tem dito repetidamente que é “praticamente impossível” votar a favor daquele documento, mas é um ponto de leitura comum a todos que quem bloqueia a governação acaba penalizado nas urnas. É com essa dramatização que Montenegro vai jogando: se estará ou não o PS disposto a chumbar o Orçamento, provocar a queda do Governo, lançar o país a votos outra vez e responder nas urnas por isso mesmo.

Por tudo isto, assumir que é possível governar em duodécimos e sem amarrar Pedro Nuno Santos é permitir que o socialista encontro um ponto de fuga e se liberte da decisão de ter ou não de aprovar um Orçamento do Estado — ideia que o núcleo duro do novo Governo quer a todo custo evitar. De resto, não passou despercebida a entrevista de Eduardo Ferro Rodrigues à SIC Notícias, onde o antigo presidente da Assembleia da República admitiu, preto no branco, que Montenegro pode perfeitamente governar em duodécimos.

Para os sociais-democratas ouvidos pelo Observador, estas declarações de Eduardo Ferro Rodrigues têm três propósitos: desonerar Pedro Nuno Santos, castigar a Aliança Democrática no Orçamento do Estado e anunciar preventivamente que, se quiser governar, Montenegro está condenado a fazê-lo em duodécimos — o que, mesmo sendo possível, transformar-se-á, mais cedo ou mais tarde, num pântano de onde a AD dificilmente sairá vencedora.