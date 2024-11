Avanço de Seguro traz receio de nova divisão presidencial no PS

A surpresa não foi completa para os socialistas que já tinham ouvido o seu líder dizer, numa entrevista recente, que António José Seguro também era um nome presidenciável. Ainda assim, a rapidez com que o antigo líder entrou logo no jogo foi notada. Seguro é o primeiro, à esquerda e à direita, a assumir claramente vontade de seguir para Belém. Fê-lo depressa, para “marcar já terreno”, dizem os seus apoiantes, quando muitos outros nomes vão pululando no PS. Mas o partido está encolhido, com medo de repetir divisões passadas e a fazer contas a quem tem melhores condições de levá-lo de volta a Belém 20 anos depois.

Por tudo isto, o avanço de António José Seguro está a ser visto com cautela entre socialistas. A começar pela direção do PS, com o próprio Pedro Nuno Santos a dizer à RTP que o partido “não está ainda” na fase de discutir as presidenciais. “Todas as personalidades, nomeadamente da área do PS, que desejam e estejam a ponderar têm tempo para fazer isso. O PS terá também o seu tempo para tomar decisões”, disse o líder socialista, assumindo que Seguro é “um grande quadro do PS que o país conhece e por quem os militantes do PS têm muito apreço“. No entanto, Pedro Nuno quis manifestamente “moderar” a sua palavra sobre presidenciais.

Não é para menos. Há tanto tempo fora de Belém, e com um histórico de divisões entre candidaturas presidenciais, a estratégia é ir com calma. “Ainda não começou o tempo de decisão dos partidos”, diz-se no topo do PS. Quando esse tempo chegar, “o partido terá uma posição formal de apoio”, tal como prometeu Pedro Nuno Santos. Mas para essa avaliação vai pesar quem entretanto se for posicionando na área política da direita e, claro, a capacidade eleitoral do nome em jogo pela esquerda — a escolha de Marta Temido nas eleições europeias (que deixou Francisco Assis no segundo lugar da lista contra o que pretendia) mostra bem como Pedro Nuno Santos prioriza este dado.