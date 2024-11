O "pântano" de Guterres, o ministro polémico de Sócrates e a influência junto de Temido. As memórias de Correia de Campos

Não foi a primeira escolha de António Guterres e chegou ao governo já em fim de ciclo. Com José Sócrates no poder, ambicionou outra missão, lamentou o desgaste que a tutela da Saúde provocava e o mal que pagava o lugar de ministro. O então primeiro-ministro, mesmo tendo-o convencido a aceitar o cargo, reconheceu que era assim mesmo, dizendo inclusivamente que já tinha pedido dinheiro à mãe para comprar roupa. Tornou-se um dos mais polémicos ministros de Sócrates, teve ajuda de especialistas em comunicação, mas acabou mesmo por ser afastado. Manteve-se influente junto de António Costa e foi relevante nas escolhas de sucessores, como Adalberto Campos Fernandes e de Marta Temido.

No segundo volume das suas memórias, Do Pantâno à Pandemia (Leya), apresentado nos últimos dias, e ao longo de 675 páginas, António Correia de Campos vai discorrendo sobre a sua curta experiência durante o segundo governo de António Guterres, sobre o convite de José Sócrates para integrar o seu primeiro governo e as guerras que comprou com o setor, sobre a forma como foi afastado do cargo, sobre a experiência posterior como eurodeputado socialista e ainda como presidente do Conselho Económico e Social (CES).

Mas é também um relato de quem viveu sempre perto do centro das decisões políticas, mesmo quando não estava necessariamente no ativo — fosse nas lutas internas do PS e nas campanhas eleitorais, fosse nas escolhas de Adalberto Campos Fernandes e, depois, de Marta Temida para os cargos de ministros da Saúde.