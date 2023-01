“Cansado? Desde as eleições, quem se cansou foi um líder do PSD, um líder da Iniciativa Liberal e um líder do PCP. Eu ainda cá estou.” Foi assim que António Costa reagiu, em entrevista à Visão, a uma pergunta sobre o cansaço que (não) sente, depois de sete anos como primeiro-ministro. Durante esses anos, antes e depois destas eleições — os Governos Costa incluem três legislaturas diferentes — o primeiro-ministro confrontou-se com os mais variados líderes. A direita mudou mais vezes durante a era Costa, mas até o histórico Jerónimo de Sousa viu sair.

E depois da hora do adeus, a que se dedicam os ex-líderes? A reforma política é encarada de muitas maneiras diferentes: desde logo, há quem diga que é o fim definitivo para a vida política (“ponto final parágrafo”, como assegurava Rui Rio) e quem considere que seria uma “tolice” fechar a porta a aventuras futuras. Pedro Passos Coelho, que faz a direita suspirar de cada vez que aparece, e Paulo Portas, agora com palco mediático na TVI, continuam a ser nomes considerados para a próxima corrida a Belém.

Há quem tenha voltado ao privado e há vários professores universitários (Passos é agora colega de outro reformado político, António José Seguro, e Assunção Cristas ajudou a fundar uma licenciatura nova). O Observador foi averiguar o que andam a fazer os líderes que saíram durante o consulado de Costa e descobriu que André Silva anda a tratar dos terrenos da família e que Francisco Rodrigues dos Santos, agora advogado por conta própria, está dedicado à paternidade.

Rui Rio. Muito Twitter e consultoria pontual

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.