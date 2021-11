O que muda com as novas leis anti-corrupção

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi uma rara unanimidade aquela que se viveu na Assembleia da República esta sexta-feira. O pacote anti-corrupção foi aprovado em plenário com o voto a favor de todas as bancadas parlamentares e com importantes mudanças e avanços legislativos.

É verdade que os chamados acordos de sentença, que poderiam acelerar muito a resolução dos processos de criminalidade económico-financeira (e não só), foram chumbados no Parlamento por oposição do PSD, mas não é menos certo que a tão almejada criminalização do enriquecimento injustificado avança.

E os avanços não se ficam por aqui. Surpreendentemente, o PSD concordou (dando o dito por não dito) que se alargassem os instrumentos do direito premial que existem na lei, abrindo assim as portas à colaboração premiada entre arguidos e Justiça — numa versão mais tímida do que a pretendida pela ministra Francisca Van Dunem, é certo.

Os prazos de prescrição de diversos crimes de titulares de cargos políticos, como a corrupção, foram alargados para 15 anos, reforçaram-se as penas acessórias de proibição de exercício de cargos políticos e públicos em períodos que podem ir até aos 10 anos e responsabilizam-se as empresas e outras entidades por crimes de corrupção ativa praticados pelos seus representantes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Medidas rejeitadas estão relacionadas com a chamada justiça negociada

Com a dissolução da Assembleia da República no horizonte, PS e PSD acabaram por acordar uma proposta conjunta que manteve o essencial do pacote anti-corrupção proposto pelo Governo mas fez uma grande vítima: a justiça negociada, uma das medidas mais inovadoras da estratégia concebida pela ministra Francisca Van Dunem.

O Governo queria que fosse possível a celebração de acordos sobre a pena aplicável durante a fase de julgamento. Ou seja, no âmbito de uma audiência prévia, o arguido ou arguidos poderiam acordar com o Ministério Público um limite máximo e mínimo de uma pena a aplicar pelo tribunal de julgamento. Mas com duas condições: