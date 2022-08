Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

O 179.º dia do conflito entre a Ucrânia e a Rússia está a ser marcado pelo assassinato do chefe dos Serviços Secretos da Ucrânia e da filha do ideólogo de Putin — e acusações de parte a parte acerca da autoria do atentado.

Uma explosão de um carro causou a morte da filha do filósofo russo Alexander Dugin, considerado o ideólogo de Vladimir Putin. O líder separatista de Donetsk, Denis Pushilin, acusou os “terroristas do regime ucraniano” de terem “tentado matar Alexander Dugin”. Já o conselheiro presidencial ucraniano Mikhail Podoliak garantiu que a “Ucrânia nada tem a ver com isto”, porque não é “um Estado criminoso como a Federação Russa”.

Minutos depois, o Kyiv Independent noticiou que Oleksandr Nakonechny, chefe dos Serviços Secretos da Ucrânia em Kirovohrad, tinha sido encontrado morto.

O que aconteceu durante a manhã

A morte da filha do ideólogo de Putin. A agência russa TASS noticiou que Daria Dugina, 29 anos, jornalista e comentadora política, morreu na noite de sábado na sequência de uma explosão do carro que conduzia na região de Moscovo, quando regressava a casa. O atentado visaria o pai, filósofo russo Alexander Dugin, considerado o ideólogo de Vladimir Putin;

A morte do chefe dos Serviços Secretos da Ucrânia . Oleksandr Nakonechny liderava os Serviços Secretos na região desde janeiro de 2021. Foi encontrado morto, com um ferimento de bala.

. Oleksandr Nakonechny liderava os Serviços Secretos na região desde janeiro de 2021. Foi encontrado morto, com um ferimento de bala. Depósito de munições destruído . O Ministério da Defesa da Rússia disse que destruiu um depósito de munições, na região ucraniana de Odessa, que continha mísseis fabricados nos EUA e outros sistemas antiaéreos fabricados no Ocidente.

. O Ministério da Defesa da Rússia disse que destruiu um depósito de munições, na região ucraniana de Odessa, que continha mísseis fabricados nos EUA e outros sistemas antiaéreos fabricados no Ocidente. Base naval russa alvo de ataque de drones. Pela segunda vez em menos de um mês, a base naval russa em Sebastopol foi alvo de um ataque de drones.

