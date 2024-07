Os tiros regressaram à política americana. Que efeito vai ter na campanha?

James Corner, presidente do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes [órgão de investigação máximo da câmara baixa do Congresso] já disse que tenciona que haja inquirições sobre o assunto. “Há muitas perguntas e os americanos exigem respostas”, justificou. O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, garantiu que irá ser feita uma investigação a nível político. E, como lembra o Politico, o diretor do FBI já tinha uma audiência marcada no Congresso este mês — que agora será, certamente, dominada por este tema.

Mas, para além da responsabilização possível das forças de segurança, vários republicanos também assacam responsabilidades aos opositores políticos, destacando como o nível de retórica dentro do Partido Democrata tem subido nos últimos meses — a declaração do Presidente Joe Biden dizendo que “chega de falar do debate, é altura de colocar Trump na mira” tem sido frequentemente apontada como provocadora.

“Não iremos tolerar este ataque da esquerda”, decretou o congressista republicano Mike Kelly. O senador J.D.Vance, apontado como possível candidato a vice-presidente de Trump, foi ainda mais direto na responsabilização dos democratas pelo que aconteceu: “A premissa central da campanha de Biden é a de que o Presidente Donald Trump é um fascista autoritário que tem de ser travado a qualquer custo. Esta retórica levou diretamente à tentativa de assassinato do Presidente Trump”.

Uma vez mais, surgem os fantasmas da década de 1960. No rescaldo do assassinato de JFK, ainda antes de serem conhecidas as motivações do assassino Lee Harvey Oswald (um auto-intitulado marxista que chegou a viver na Bielorrússia), muitos se apressaram a apontar o dedo ao clima hostil da direita para com o governo em Dallas. Citaram-se exemplos como a manifestação na cidade em que cuspiram sobre Lady Bird Johnson, mulher do vice-presidente, e o anúncio publicado nos jornais antes da chegada de JFK, “Bem-vindo, senhor Kennedy”, onde se criticava a política do Presidente, vista pelos signatários como demasiado pró-soviética. Dallas ganhou rapidamente o epíteto de “Cidade do Ódio”, apesar de a investigação acabar por concluir que quem matou o Presidente não vinha da extrema-direita, mas antes da extrema-esquerda.

Em 2024, em plena campanha eleitoral e ainda antes de serem conhecidas as motivações do atirador, as narrativas de responsabilização já estão em marcha. Vivek Ramaswamy, ex-adversário de Trump nas primárias do Partido Republicano, insinuou que o ataque faz parte de uma tentativa mais vasta de derrubar o candidato: “Primeiro processaram-no. Depois acusaram-no judicialmente. Depois tentaram retirá-lo dos boletins de voto. A única coisa mais trágica do que aquilo que acabou de acontecer é que, se formos honestos, isto não é um choque assim tão grande.”

First they sued him. Then they prosecuted him. Then they tried to take him off the ballot. The only thing more tragic than what just happened is that, if we’re being honest, it wasn’t totally a shock. Biden’s inevitable ritual condemnation of political violence today (when it… — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) July 14, 2024

Do lado do Partido Democrata, as reações têm sido inicialmente contidas e de condenação da violência, com figuras como Nancy Pelosi e Barack Obama a dizerem-se aliviados por Trump estar fisicamente bem e reforçando que “não existe lugar para a violência” na política. O Presidente Joe Biden classificou a tentativa de assassinato como “doentia” e falou pessoalmente com Trump.

Mas não é certo que o clima de suspensão das hostilidades políticas se mantenha à esquerda nos próximos tempos. Nas redes sociais, a expressão “encenado” já circula vezes sem conta, com muitos a promoverem uma teoria da conspiração inversa, insinuando que a própria equipa de Trump seria responsável pelo ataque para criar uma ideia de martírio e vitimização que seria conveniente ao candidato. De acordo com a NBC, pouco depois das primeiras notícias do ataque, a segunda expressão mais usada no X depois de “Trump” já era “encenado” — com mais de 228 mil publicações a incluírem a expressão — apesar de não haver qualquer indício que o prove e de o candidato ter ficado efetivamente ferido (e um apoiante ter morrido).

Um mártir, o dono de um killer instinct político ou algo revelador de caráter? Uma fotografia icónica cujo verdadeiro impacto ainda está por conhecer

Apesar de as teorias da conspiração serem isso mesmo e não haver qualquer prova a sustentar essa tese, é certo que, pelo menos nos próximos dias, o ataque terá um efeito positivo na perceção pública de Trump. “Quem sobrevive a uma tentativa de assassinato torna-se num mártir e recebe uma vaga de empatia pública”, resume ao Washington Post o historiador presidencial Douglas Brinkley.

Mas nem tudo é fruto das circunstâncias. A própria reação de Trump perante a bala e o caos é em si um facto político, cujas consequências eleitorais são ainda difíceis de prever com certezas, mas que ajudam a calcificar a ideia que muitos apoiantes já tinham do candidato: um político corajoso, desafiador e pronto para enfrentar tudo e todos.