Paulo Núncio: "Questões fiscais são muito importantes para o CDS"

O líder do grupo parlamentar do CDS não comenta as negociações que o Governo vai mantendo com o Chega, a Iniciativa Liberal e o PS. Paulo Núncio prefere desvalorizar o “fait divers” das reuniões discretas ou públicas mas atira com a memória da geringonça para dizer que nem tudo deve ser publicitado.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sofá do Parlamento”, o líder de uma das bancadas que suporta o Governo diz que as matérias relacionadas com impostos são “muito importantes e caras ao CDS”, mas não coloca linhas vermelhas esperando cedências de “ambas as partes”.

Já quanto a questões que podem causar divergências com o PSD, Paulo Núncio garante que se o Governo avançar com a regulamentação da eutanásia, a estabilidade do executivo “não está posta em causa” mas aguarda pela “terceira declaração de inconstitucionalidade” dos juízes do Palácio Ratton. Sobre Olivença, remete para os tratados.

“As posições do Chega mudam com grande rapidez”

O CDS está confortável com estes encontros discretos que o primeiro-ministro teve com André Ventura e Rui Rocha?

Com certeza. Sempre entendemos que as negociações para viabilizar o Orçamento têm que ser reservadas e com descrição. Aliás, não somos só nós a pensar assim. A líder parlamentar do PS ainda neste domingo dizia que é normal que as negociações para o Orçamento sejam discretas e reservadas. Não só dizia que era normal, como entendia que era positivo que assim fosse. Estamos a falar de um Orçamento que é um documento técnico e por isso tem que ser negociado de uma forma discreta, reservada e não numa espécie de conferência de imprensa sempre aberta. Aliás, isso também aconteceu no tempo da geringonça. Quando o PS negociava orçamentos com os partidos da extrema-esquerda que o apoiavam, muitas das reuniões eram à porta fechada para discutir aspetos técnicos e decisões políticas e por isso penso que é um fait divers. O Governo está a fazer o seu papel, que é abrir as negociações a todos os partidos que queiram efetivamente contribuir para a viabilização do Orçamento do Estado. Agora, espera-se que os partidos da oposição tenham responsabilidade política e maturidade democrática.

E faz sentido reunir com o Chega quando a André Ventura já disse que o voto contra seria irrevogável?

Faz sentido reunir com todos os partidos que estejam dispostos a falar com o Governo. O que é importante é ter presente que os portugueses querem que este Governo continue a governar, tão bem como tem governado até agora, e os portugueses querem que este Orçamento seja aprovado por uma questão de estabilidade política e financeira. O que os portugueses não querem de todo é que o país tenha uma nova crise política artificial e que tenha eleições antecipadas e os partidos que apoiam o Governo também não querem.

Acha que o irrevogável de André Aventura ainda pode mudar?

Habituámo-nos a perceber que a posição do Chega, e em particular a do líder, é algo que não tem grande firmeza e que muitas vezes as posições mudam com grande rapidez. É possível que mude outra vez, mas o ponto não é esse. O ponto é que este Governo não está efetivamente interessado em eleições antecipadas e em crises políticas. Se o Governo quisesse eleições não teria dito que está disponível para negociar a redução do IRC e o IRS Jovem e não teria dito que está disponível para incluir no orçamento para 2025 os 500 milhões de euros de propostas que foram aprovadas pela oposição.

O CDS ficaria mais confortável se o Governo aprovasse o orçamento do Estado com o PS ou com o Chega?

O Governo manifestou desde o início, e esse é o ponto importante a realçar que, tendo em conta o xadrez parlamentar, está disponível para negociar com todas as forças políticas e é isso que está a fazer. E bem. Recebeu os líderes da Iniciativa Liberal e do Chega e vai receber o líder do PS na sexta-feira, por isso a discussão está a ser feita com todos. Agora é importante que os partidos da oposição mostrem responsabilidade. O PSD e o CDS quando estiveram na oposição manifestaram inúmeras vezes responsabilidade e sentido de Estado viabilizando inúmeros orçamentos apresentados por governos minoritários do PS, porque na altura foi entendido, e bem, que o interesse nacional estava acima dos partidários. É isso que as oposições têm neste momento que demonstrar: responsabilidade e sentido de Estado.