O deputado socialista Porfírio Silva até admite que “uma vez ou outra” todas as bancadas “têm expressões menos usuais”, mas que o Chega “utiliza esse tipo de expressões 30 vezes por dia“. Mantendo as críticas a Luís Montenegro, que acusa de ser “apenas coerente na ambiguidade”, o vice-presidente da bancada do PS desafia o presidente do PSD a combater a extrema-direita.

Quanto à receção a Lula da Silva, o deputado do PS critica a postura da Iniciativa Liberal e diz que “embora com ideias políticas diferentes, a IL imita o Chega na mentira e nos processos desonestos”, colocando as culpas da “confusão” sobre a data em Marcelo Rebelo de Sousa.

O também dirigente nacional do PS diz que os socialistas “aprenderam com os erros do passado”, numa referência às contas certas e sobre a relação com o Presidente da República — por entre elogios ao discurso do 25 de Abril –, diz existir respeito com alguém de quem o primeiro-ministro “não é adversário, mas também não é amiguinho”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.