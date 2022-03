Processo disciplinar. O (longo) histórico de "desobediência" e "interferência ilegítima" de Ivo Rosa

Por exemplo, os autos do caso Universo Espírito Santo foram distribuídos a 28 de outubro de 2021 e no dia seguinte já Ivo Rosa estava a pedir ao seu funcionário judicial para lhe apresentar todos os arrestos e cauções do processo para analisá-los. Ou seja, sem que qualquer arguido tive suscitado alguma matéria.

No caso de Maria João Salgado, Ivo Rosa ouviu a mulher de Ricardo Salgado a 25 de janeiro deste ano e revogou a decisão do seu colega Carlos Alexandre a 11 de fevereiro.

O MP recorreu e os desembargadores Vieira Lamún e Artur Vargues censuraram duramente esta decisão de Ivo Rosa. “O sr. JIC recorrido [Ivo Rosa] (…) assumiu o papel de instância de recurso que não lhe cabe, pronunciando-se sobre o mérito da decisão impugnada proferida pelo colega que o antecedeu na titularidade do processo, quando as questões suscitadas pela parte vencida nessa decisão deviam ser apreciadas pelo tribunal superior”, lê-se no acórdão datado de 8 de março de 2022.

Este acórdão poderá ser igualmente junto ao processo disciplinar do CSM.

Nos autos do Universo Espírito Santo, há um segundo arresto que também foi levantado a José Manuel Espírito Santo, o segundo membro da família Espírito Santo a ser acusado no processo principal do caso BES. Ivo Rosa inquiriu a família direta do primo de Ricardo Salgado e a 18 de fevereiro decidiu levantar o arresto sobre a pensão do ex-administrador do BES, anulando mais uma decisão de Carlos Alexandre. O MP recorreu e espera-se mais uma decisão rápida da Relação de Lisboa.

A participação do diretor do DCIAP contra Ivo Rosa

É raro um alto dirigente do MP dirigir-se ao órgão disciplinar dos juízes mas o procurador-geral adjunto Albano Pinto, diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), não teve outra alternativa. Ivo Rosa é uma pedra no sapato do MP e não é pelas melhores razões.

A queixa de Albano Pinto estava concentrada nos autos da Operação Marquês e abordou mais uma vez a alegada tendência de Ivo Rosa para libertar fundos e imóveis que estavam arrestados. Imediatamente a seguir à leitura de 9 de abril de 2021 da sua decisão instrutória do caso que tem José Sócrates como principal arguido (e que está a ser escrutinada na Relação de Lisboa por recurso do MP), Ivo Rosa ordenou o levantamento dos arrestos de diversos imóveis valiosos (como a famosa casa de Paris de Santos Silva) e de contas bancárias pertencentes a Carlos Santos Silva, Henrique Granadeiro, Zeinal Bava e outros arguidos. Estavam em causa cerca de 26,5 milhões de euros em dinheiro e em títulos mobiliários.