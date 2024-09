Próximo PGR: Montenegro continua sem abrir jogo com Belém

Luís Montenegro continua com tudo em aberto em relação ao sucessor ou sucessora de Lucília Gago à frente da Procuradoria-Geral da República. A intenção de Marcelo Rebelo de Sousa era iniciar o processo de ponderação esta quinta-feira, no encontro habitual entre Presidente da República e primeiro-ministro. Todavia, e apesar de faltar exatamente um mês para o fim do mandato de Lucília Gago, continuam sem existir avanços substanciais nesse processo.

Segundo apurou o Observador, no encontro desta quinta-feira, Luís Montenegro não deu qualquer indicação de ter um ou mais candidatos para ocupar o cargo. Marcelo Rebelo de Sousa, que já deu sinais em público e em privado de que quer ser envolvido com seriedade na tomada de decisão, ficou praticamente na mesma: o primeiro-ministro terá apenas sinalizado que tem todos os cenários em aberto, sem acrescentar muito mais.

Tudo o resto são, portanto, apenas hipóteses que vão sendo colocadas ou que já se colocaram no passado. Num momento particularmente delicado da relação entre Ministério Público e poder político, Marcelo Rebelo de Sousa tem resistido em traçar publicamente um perfil sobre o próximo Procurador-Geral da República. Nos corredores, há quem admita que o sucessor de Lucília Gago não surja diretamente a partir das duas magistraturas (judicial ou do Ministério Público), o que seria, para dizer o mínimo, muito disruptivo.

No entanto, por muito interessante que essa solução fosse do ponto de vista teórico, o Presidente da República dificilmente aceitaria que o cargo fosse entregue a um advogado de carreira, a um professor de Direito ou a um senador. Se for essa a pretensão de Montenegro, é muito provável que venha a esbarrar na trave e volte para trás. Belém está pouco disponível para grandes experimentalismos num momento tão sensível.

Sobra, então, a possibilidade mais real: o sucessor de Lucília Gago deverá vir da magistratura do Ministério Público ou da magistratura judicial, sendo que, dos poucos sinais que o núcleo duro do Governo vai dando, é de que estará mais inclinado para escolher alguém de dentro do Ministério Público para pegar no barco. Mas nada é garantido.

Nesse caso, Marcelo Rebelo de Sousa queria alguém com grande autoridade, necessariamente mais velho (a geração mais nova não estará ainda preparada) e, preferencialmente, com boas relações com o sindicato representativo do sector — tal como tinha Joana Marques Vidal. Se Luís Montenegro optar por este caminho, é provável que tenha acolhimento por parte do Presidente da República.

Sendo certo uma coisa: não será fácil encontrar figuras que sejam absolutamente pacíficas na corporação e fora dela. O que levanta, novamente, a questão que mais tem preocupado Belém: quanto mais tempo demorar Montenegro a definir e a partilhar um perfil com o Presidente da República, mais difícil será afinar agulhas. Seria um acaso cósmico, uma improbabilidade estatística, que, sem falar com Marcelo Rebelo de Sousa, Montenegro acertasse exatamente no perfil que o Presidente da República vai pensando para o cargo.