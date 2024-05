PS sonha com geringonça inclusiva na Madeira, mas tem mais portas fechadas do que abertas

Paulo Cafôfo está disposto a quase tudo para “virar a página” da política na Madeira e mudar as cores do partido que está há 48 anos a governar. Para isso, estabeleceu duas linhas vermelhas — ao PSD e ao Chega — e estendeu a passadeira a todos os que queiram dialogar no dia seguinte. A ambição está definida, uma geringonça. Apesar disso nem todos estão alinhados no sonho do cabeça de lista do PS: os partidos de direita não veem em Cafôfo uma alternativa e mesmo à esquerda há quem duvide que consiga vencer.

Na reta final de campanha, e para contrariar as sondagens que dão o PSD com nova vitória (ainda que a precisar de entendimentos para a maioria absoluta), Paulo Cafôfo procura deixar a porta aberta a todos os cenários pós-eleitorais, ainda que tenha sugerido que existe um entendimento entre PSD, Chega e CDS — que todos negam. Numa entrevista ao Observador, reconheceu que “é possível ter uma geringonça, seja lá qual for o formato” e chegou mesmo a dizer que acredita que este modelo se está a “desenhar”.

Nos últimos tempos Paulo Cafôfo tem dito que “votar no Chega, no CDS, na IL e no PAN é votar em Miguel Albuquerque”, mas também já sugeriu que votar em partidos pequenos faz com que “tudo fique na mesma” — o que não agradou aos adversários com que se quer sentar à mesa no dia seguinte.