PSD: "Perda da nacionalidade? É uma questão mais simbólica"

O ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e atual vice presidente do grupo parlamentar do PSD, Paulo Lopes Marcelo, desvaloriza o chumbo do Tribunal Constitucional à questão da perda nacionalidade, que a AD procurou introduzir como alteração ao Código Penal, e diz que essa medida era sobretudo “mais simbólica” — o que indicia que os sociais-democratas estão disponíveis para a deixar cair, pese embora as linhas veremelhas do Chega.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sofá do Parlamento”, Paulo Lopes Marcelo defende, aliás, que “o espírito político” da lei foi “validado” com a decisão do Tribunal Constitucional e considera que “é possível” densificar algumas normas que foram invalidadas pelos juízes do Palácio Ratton.

Paulo Marcelo acrescenta ainda que o PSD vai procurar negociar as alterações a fazer com o Chega e com o PS, mas remete para o partido de André Ventura a decisão de ceder ou não em determinadas matérias, sob pena de o Parlamento não conseguir avançar com uma nova Lei da Nacionalidade.

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“Se o PSD tivesse maioria absoluta, a Lei da Nacionalidade seria diferente”

Esta decisão do Tribunal Constitucional é uma derrota para o Governo? Desde logo porque falhou a solução de retirar a perda da nacionalidade do decreto principal.

Não parece que se possa retirar daqui qualquer tipo de derrota para o Governo ou para o PSD. A fiscalização preventiva faz parte deste processo legislativo. Aliás, há quem entenda que este passo prévio até reforça a legitimidade e a segurança jurídica das normas que no futuro irão ser aprovadas outra vez pelo Parlamento.

Mas esta proposta foi apresentada, por parte do Governo, como sendo à prova de bala.

Não foi apresentado como à prova de bala. Houve um processo longo na Assembleia, onde foram ouvidas várias entidades e depois houve um processo de negociação com vários partidos, com o PS, com o Chega e a Iniciativa Liberal, que levou à aprovação por maioria absoluta. É um processo normal da democracia. Se o PSD tivesse maioria absoluta no Parlamento, a lei seria diferente mas foi preciso negociar e entrar com algumas alterações pedidas por outros partidos. Esta fiscalização do Tribunal Constitucional faz parte do processo.

Como é que explica o facto de alguns dos reparos do Tribunal Constitucional serem que esta lei tem conceitos demasiado vagos?

É uma lei orgânica e as leis, por natureza, são gerais e abstratas, ou seja, destinam-se a uma diversidade de situações e não a situações específicas concretas. A generalidade e a abstração faz parte até de uma boa técnica.

Mas aqui eram demasiado abstratas, certo?

No entendimento do Tribunal Constitucional, relativamente a três normas e também de um novo artigo que se editava no Código Penal, foi considerado que será necessário densificar e determinar melhor aquela norma jurídica, enfim, é um juízo que respeitamos e penso que será possível concretizar um pouco mais. Nada de estruturante nesta lei é posto em causa por esta decisão do Tribunal Constitucional. Os objetivos políticos desta reforma da Lei da Nacionalidade não só não são prejudicados, como, indiretamente, são confirmados por esta decisão do Constitucional, uma vez que os pilares essenciais desta lei nem sequer foram postos em causa pelo pedido de fiscalização do PS nem foram questionados pela decisão do Tribunal. Ficámos satisfeitos por ver que o essencial desta reforma, que é importante para o país, poderá continuar quando o processo legislativo agora regressar à lei da República.