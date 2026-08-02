Quase 30 milhões de seguidores, o anúncio ao "Homem-Aranha" e o maior contrato da carreira. Os 40 dias que mudaram a vida de Vozinha

Com propostas do Brasil, de Portugal e da Arábia Saudita, o último rumor acabou por ser o único a revelar-se verdadeiro. Nas últimas semanas, Vozinha foi constantemente associado ao Colo-Colo, histórico clube do Chile que procurava um guarda-redes e tinha o cabo-verdiano numa lista muito restrita que também incluía Santiago Mele, uruguaio do Monterrey. No fim, entre uma declaração do presidente e uma publicação só com os caracóis do cabelo do cabo-verdiano, o negócio foi mesmo confirmado.

“Vozinha vai ser jogador do Colo-Colo. Temos um acordo, estão a ser afinados os últimos detalhes. Mas já temos a confirmação do seu entorno e do seu representante. Chegámos a um acordo com base numa proposta que apresentámos. Vai viajar para o Chile nos próximos dias, vai passar por exames e depois será apresentado aqui no Estádio Monumental”, começou por dizer Aníbal Mosa, garantindo que a contratação não era apenas um golpe de marketing, tal como o guarda-redes tinha exigido.

“Acho que reúne as duas condições. Desportivamente vimos o desempenho que ele teve no Mundial, é um guarda-redes que reúne as condições necessárias para estar aqui no Colo-Colo. É óbvio que não é apenas ‘marketing’. Está apto desportivamente, está em condições, por isso é que o trazemos. É um jogador que tem uma conotação mundial muito grande e isso também nos interessa, porque faz com que o nosso clube também esteja em evidência”, acrescentou.

De acordo com a comunicação social chilena, Vozinha assinou um contrato válido por 18 meses e vai ganhar cerca de 44 mil euros por mês, 528 mil euros por ano, valores que fazem com que este seja desde já o maior contrato da carreira do cabo-verdiano. Ainda assim, está longe de ser o mais bem pago do plantel: Arturo Vidal, ícone chileno que passou por Juventus, Bayern, Barcelona e Inter, ganha mais do dobro por mês, cerca de 107 mil euros.

Sem que tenha sido apresentado oficialmente em Santiago, a capital do Chile, o guarda-redes já está a protagonizar pedidos de exceção no futebol do país. Isto porque o regulamento da Asociación Nacional de Fútbol Profesional, o organismo que gere o Campeonato, não permite que os jogadores atuem com alcunhas na camisola, autorizando apenas o primeiro nome ou os apelidos que estão legalmente nos documentos de identificação. Ou seja, Vozinha não poderia jogar com Vozinha nas costas – somente com Évora ou Dias. O Colo-Colo, porém, está a tentar contornar a situação e já fez um pedido formal para que seja concedida uma exceção ao cabo-verdiano.

Cuando dos héroes que creen que todos pueden marcar la diferencia se unen, pueden suceder cosas increíbles. No se pierdan #SpiderManUnNuevoDía.

Ya en cines. ????️????️ pic.twitter.com/d7Jh4flBHc — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) July 30, 2026

Entretanto, num novo capítulo da ascensão meteórica de Vozinha, o guarda-redes foi escolhido pela Sony Pictures para ser o protagonista de um dos anúncios a “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, o novo filme do super-herói que estreou nos últimos dias. Filmado em São Vicente, no Campo do Bitim, o curto vídeo mostra o cabo-verdiano no centro do relvado com uma camisola com motivos do Homem-Aranha, lembrando que “ser um herói não é sobre ter superpoderes, é sobre proteger alguém mais importante do que nós”.

Certo é que, com Vozinha, Évora ou Dias nas costas, o guarda-redes vai mesmo mudar-se para o Chile e assinar um contrato que pode resolver uma vida que explodiu aos 40 anos. Pelo meio, concretiza os sonhos de quando tinha 18. “Trabalhei a vida toda para momentos destes. Tenho 40 anos, só fui profissional aos 25. É uma recompensa por toda essa jornada. Se pudesse, dizia ao Vozinha de 18 anos que pode estar muito orgulhoso dele próprio. Trabalhou muito. Honestamente, nem sequer sonhava com coisas destas quando era miúdo. Mas depois de tudo isto posso mesmo dizer ao meu eu adolescente que tudo valeu a pena”, explicou ainda durante o Campeonato do Mundo.