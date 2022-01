Simular vida em Marte: as emergências, o labirinto e as cianobactérias de estimação

Uma outra emergência aconteceu durante uma atividade extraveicular (EVA). A Aga Pokrywka sentiu-se mal e desmaiou antes de chegar ao habitáculo. O procedimento de emergência foi acionado, mas o facto de a tripulação ser de apenas seis pessoas trocou-lhes os cálculos e acabaram por só poder ter três pessoas (em vez de quatro) para transportar o elemento caído. Mesmo sendo os três homens da tripulação a transportar o elemento mais leve, o esforço foi tremendo, disse Pedro José-Marcellino que, por pouco, não teve de ser socorrido de verdade.

Apesar de só terem percorrido cerca de 100 metros com a maca nas mãos, os fatos espaciais de exterior, o Sol do deserto sobre a tripulação e os capacetes, tornaram a tarefa muito mais difícil. “Quando chegámos ao fundo das escadas [de entrada para o habitáculo], o meu capacete parecia ter menos oxigénio do que dióxido de carbono”, contou Marcellino. “Pedi ao Simon que verificasse os meus níveis, mas o rádio dele estava morto. Bati no capacete, mas ele não entendeu.” Só quando entraram na câmara de vácuo (airlock, entre a porta do exterior e a que dá acesso ao habitáculo), viram que o vidro do capacete estava embaciado: com o esforço, o sistema de ventilação não estava a conseguir retirar o dióxido de carbono à velocidade necessária, deixando o primeiro oficial prestes a precisar de socorro.

Simon Werner também reconhece dificuldades nesta simulação. Primeiro, ou as macas são modificadas ou o astronauta caído no exterior só pode ser transportado de lado por causa do sistema de suporte de vida que carrega nas costas. Depois, o tamanho da “airlock”, que é demasiado apertada para quatro pessoas e uma maca. E ainda, o tempo: 10 minutos para vestir os fatos espaciais, cinco minutos de descompressão na “airlock”, tempo até à pessoa que precisa de socorro e regresso, e mais cinco minutos na “airlock”, resultaram num tempo de resposta que o engenheiro estima terem sido de 25 minutos — porque aconteceu perto do habitáculo. “Se estivermos numa situação real de risco de vida, poderia ser fatal.”

Durante a reparação das ruturas causadas pela queda de meteoritos 5 fotos

Antes de a missão chegar ao fim, Werner, que planeou todas as simulações com Turner, quis apanhar o colega de equipa e combinou a simulação de queda de meteoritos com a comandante Robinson. O primeiro oficial Marcellino viu aí a oportunidade de se “vingar” do engenheiro: “Em vez de uma rutura, coloco sete no túnel, e mais uma de dois palmos de diâmetro, mais perigosa, que ameaça fazer colapsar os sistemas de suporte de vida nos túneis”.

À medida que Werner e Turner, de fatos espaciais, luvas grossas, capacetes na cabeça e sistema de suporte de vida às costas iam reparando as várias brechas na estrutura, o primeiro oficial ia comunicando que ainda tinha informação de estragos por reparar, incluindo o grande rasgão. “O rosto do Simon Werner ilumina-se quando vê as mudanças dinâmicas no exercício. Não o ouço dentro do capacete, mas leio nos lábios dele: ‘echt Geil!’ [muito fixe!]”, contou Marcellino numa das suas crónicas diárias.

Ao Observador, Simon Werner confirmou ter ficado agradavelmente surpreendido. “Tive o meu próprio momento de desconhecido e agradeço-lhes por isso”, contou. “Aprendi o quão limitante é estar a usar luvas e capacetes quando estamos a tentar reparar as ruturas no ‘casco’ [da estação].” Ainda assim, nada que não tivesse já enfrentado nos seus tempos de bombeiro voluntário.

O melhor do labirinto de meditação foi a felicidade de Kay

Cada elemento da tripulação entrou na missão com projetos individuais, com um horário completamente definido e preenchido e com horas específicas para contactar os entes queridos — no âmbito do teste do sistema de comunicação. As simulações de emergência inesperadas obrigavam a interromper tudo isto. Contrariados nos primeiros segundos, a tripulação acabou por aderir aos exercícios, assim como cooperaram sempre generosamente nos projetos uns dos outros.

Um dos momentos mais emotivos, relacionados com a partilha e entreajuda, foi a construção do “labirinto da Kay”. Aos 74 anos, a norte-americana de pais húngaros, admite que se forçou fisicamente para estar ali. “Estou tão feliz por o ter feito e por ter conseguido alcançar aquilo que me propus fazer”, contou ao Observador, apesar dos problemas de mobilidade que chegaram a colocar em risco a sua participação na missão. “Sou uma pessoa de desafios e sei que consigo enfrentar qualquer coisa que meta na cabeça.”

E uma das coisas que tinha colocado na cabeça é que havia de desenhar um labirinto de meditação, com sete circuitos, tal como costuma fazer em Galveston (Texas) onde vive. O objetivo da psicoterapeuta agora reformada era proporcionar à tripulação de astronautas-cidadãos uma forma de reduzir o stress, relaxar o corpo e acalmar, tal como poderá ser necessário fazer com as tripulações que tenham de lidar com o isolamento nas viagens espaciais. A missão desta tripulação era precisamente estudar o bem estar de uma tripulação em isolamento.

O labirinto de sete circuitos sugerido por Kay Sandor como forma de meditação desenhado perto da estação 4 fotos

A primeira tentativa, no entanto, não foi bem sucedida. O solo de Marte (leia-se, do deserto do Utah) no local escolhido era demasiado rijo para permitir ser desenhado como Kay Sandor costuma fazer nas areias da praia do Golfo do México. Mas a tripulação estava determinada a conseguir proporcionar a Kay — a avó do grupo, como a descreveu Pedro José-Marcellino — aquilo que ela tanto desejava. “Cavámos por turnos, porque era tão difícil”, contou o primeiro oficial. Os fatos espaciais quentes e de mobilidade reduzida, a falta de oxigénio resultado do esforço e da pobre ventilação dos capacetes fez com que demorassem umas duas horas a desenhar o labirinto, mesmo num solo mais macio e bem mais perto do habitáculo.

Robinson, Marcellino e Werner percorreram também o labirinto. Primeiro um a um, depois todos juntos. Simon Werner, com um percurso académico e profissional ligado à ciência, admitiu que não é muito de “coisas espirituais”. Mas quando estava a caminhar no labirinto, especialmente quando os outros elementos da tripulação saíram do campo de visão e tudo o que via eram as linhas da paisagem notou “uma espécie de efeito de foco mental”.

A caminhada no labirinto foi calmante, também graças ao ruído monótono do ventilador, disse Werner, mas a melhor parte aconteceu já no habitáculo — como também relatou Marcellino. “A experiência mais impressionante para mim não teve nada a ver com o próprio passeio. Foi o momento em que entrámos pela câmara de vácuo e olhei para a cara feliz da Kay, com os olhos cintilantes de pura alegria”, descreveu o engenheiro alemão.