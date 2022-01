Primeira semana em Marte: do racionamento da água às conversas intimistas depois do jantar

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desde o dia 2 (e até 15 de janeiro), o Observador vai acompanhar a missão MDRS 238, que simula uma expedição a Marte numa estação “espacial” instalada no deserto do Utah (Estados Unidos). Pedro José-Marcellino, primeiro oficial e documentarista da missão, relata diariamente o que se passa em artigos que pode encontrar no nosso site. Neste especial contamos tudo o que aconteceu na primeira semana desta missão.

Vamos até Marte? Pelo menos, vamos imaginar que sim.

Se fosse um astronauta prestes a sair numa atividade extraveicular (EVA) poderia ter de contar com cerca de 45 minutos para vestir o fato espacial de exterior, colocar o sistema de suporte de vida às costas, que lhe forneceria o oxigénio, e fazer todas as verificações necessárias para garantir que não ia ter problemas que poderia ter prevenido. Depois de umas horas no meio da poeira marciana e com os músculos cansados da caminhada, tudo o que poderia desejar no regresso ao habitáculo (chame-lhe casa) era um belo banho. Mas isso só daqui a dois ou três dias.

A água é um recurso escasso (até na Terra, embora nos esqueçamos disso com frequência), mas tanto no espaço como no deserto do Utah esta verdade torna-se ainda mais evidente. As seis pessoas que durante duas semanas vão simular uma missão em Marte neste deserto norte-americano só podem gastar o tanque de água que lhes foi destinado no início da missão — e cujos níveis o engenheiro da missão 238, Simon Werner, controla escrupulosamente todas as manhãs.

Isso significa: um banho a cada três dias. Como têm sido poupados, vão ter um bónus: podem gastar dois minutos de água em vez dos 60 segundos inicialmente previstos. (Esta é daquelas experiências que pode tentar em casa sem correr riscos — exceto ficar com mais espuma no corpo do que desejaria.)