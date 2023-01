Não foi José Sócrates, nem a arrogância de pedir maioria, nem o fim da geringonça. O ativo mais tóxico da vitoriosa campanha de António Costa nas eleições legislativas de 2022 escreve-se com “três letrinhas apenas”: “TAP”. A confissão é de Luís Paixão Martins, o grande responsável pela comunicação da campanha do PS, que revela em livro que a “TAP era a mãe das maiores dificuldades narrativas”, já que “os eleitores e as eleitoras não nutrem nenhum afeto pela companhia aérea nacional.”

De acordo com o testemunho de Luís Paixão Martins, a TAP era, na frieza dos estudos de opinião e focus group, dos temas que trazia “avaliações desfavoráveis à candidatura do PS”. Curiosamente, e nem de propósito, menos de um ano depois, é também a companhia que está na origem de uma das maiores crises do Governo.

Luís Paixão Martins foi o “mago” da comunicação de três maiorias absolutas (de José Sócrates, em 2005, de Cavaco Silva, em 2006, e de António Costa, em 2022) e lança agora um livro com um título que vai em sentido contrário ao manual que apresenta: Como perder uma eleição (Zigurate, 2022). Na verdade, o que “LPM” — nome da sua agência e como é referido na gíria político-comunicacional — quer mostrar é como ganhou três eleições (ou melhor, como não as perdeu).

Há um excerto no livro em que Luís Paixão Martins ficciona uma situação-anedota para mostrar como são diferentes os três candidatos das três campanhas que acompanhou. “José Sócrates, Aníbal Cavaco Silva e António Costa entram num bar e o empregado olha para eles e diz: O que é isto?É uma piada? Bom, suspeito que, se os três assomassem ao mesmo tempo ao bar do Ritz, cada um iria para seu lado. Sócrates, modernaço, para o terraço. Cavaco, institucional, para o salão Almada Negreiros. Costa, prático, para uma das mesas próximas do piano!”, escreve LPM.

