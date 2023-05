O país socialista também foi apanhado de surpresa pelo volte-face na situação de João Galamba. Depois de horas de tensão absoluta e dúvidas sobre aquela que seria a decisão de António Costa, mantida em total segredo até ao momento em que falou ao país, os socialistas assistiram ao choque frontal entre São Bento e Belém e notaram com entusiasmo a “fibra” e a afirmação da autoridade do “líder” Costa. Pelo PS, era necessário e desejável travar a tentação constante de Marcelo de agitar o fantasma das eleições antecipadas. Coisa diferente são os riscos da guerra que Costa comprou, e que o PS teme — nomeadamente, ao ligar o seu futuro político diretamente ao futuro político do “instável” João Galamba.

Ao longo do dia de terça-feira, o Observador sabe que a saúde da relação institucional com Belém, e os efeitos que contrariar a vontade de Marcelo poderia ter, pesou na avaliação do primeiro-ministro até ao momento final. Mas Costa, depois de ouvir o Presidente sem que as dúvidas que tinha sobre o caminho da demissão se dissipassem, acabou por dar “primazia à [sua] boa consciência” e manter o ministro. Com isso, comprava o choque com Belém e provocava uma resposta imediata de Marcelo — ainda o primeiro-ministro estava a fazer a declaração ao país e já o Presidente publicava uma nota inédita para dizer que “discordava” frontalmente da opção de segurar Galamba.

No Governo, a expectativa é de que a relação possa não azedar de vez, tendo em conta um fator difícil de controlar: a reação da opinião pública — e publicada. Ou seja, no Executivo existe a convicção de que, se essa reação for agressiva em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, isso representará um perigo para a coabitação e poderá determinar alterações na postura de Belém em relação a São Bento. Mas o próprio Costa mostrou-se desde logo consciente de que, estando a ir contra as opiniões de “comentadores e agentes políticos” mas também, “provavelmente”, da maioria dos portugueses, esse ónus recairia sobretudo sobre si — e é neste ponto que reside a esperança dos socialistas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.