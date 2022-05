Sócrates perde mais uma batalha contra o juiz Carlos Alexandre. Mas a guerra ainda não acabou

No requerimento de abertura de instrução, que funciona como acusação, o ex-primeiro-ministro socialista não colhe a explicação. Primeiro, diz que não há qualquer registo de falha no CITIUS no TCIC e, depois, disparou contra Carlos Alexandre e Maria Teresa Santos, que acusa de terem feito uma atribuição manual do processo do Marquês para garantir que era atribuído a Carlos Alexandre e não ao segundo juiz naquele tribunal, João Bártolo.

Sócrates diz mesmo que Carlos Alexandre combinou com a funcionária que a 1 de setembro de 2014, após a reorganização judiciária que fez com que Carlos Alexandre partilhasse o tribunal com mais um juiz, que mal o processo Marquês fosse remetido ao tribunal pelo DCIAP lhe seria atribuído. E por duas razões: “Prolongar a sua [de José Sócrates ] devassa da vida privada, pessoal, profissional e política, através da sua sujeição a detenção e prisão preventiva e o sofrimento dos consequentes prejuízos” e, por outro lado, para obterem benefícios na carreira, pela “vaidade, gosto em ter poder e em exibir poder e os seus abusos”.

Tribunal desvaloriza maior parte da acusação de Sócrates

Uma tese completamente desvalorizada pelo tribunal. Para o juiz desembargador, não existe no processo qualquer prova que corrobore “a gravidade da acusação”. Os “alegados do assistente são factos não suficientemente indiciados”, disse mesmo Jorge Antunes. Na decisão, escreveu: “Consigna-se que o requerimento de abertura de instrução contém, para além da alegação de factos concretos, menções que constituem conclusões, juízos de valor e considerações técnico-jurídicas que, não correspondendo à alegação de qualquer facto concreto, são insuscetíveis de indiciação ou prova”. De viva voz, acabaria por dizer que se limitou a analisar os factos em discussão: a distribuição dos processos no TCIC entre 8 de setembro e 5 de novembro, sobretudo o da Operação Marquês.

Para o tribunal, o facto de a 6 de novembro de 2014 a própria funcionária judicial ter dado conta à comarca de que era necessário repor os contadores dos computadores, colocando-os a zero, a fim de conseguir fazer sorteios eletrónicos dos processos, contraria a tese de Sócrates. Nesse mesmo dia, os computadores seriam “zerados” à distância por um técnico do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IFFEJ). Sem resposta ficou a questão sobre porque só o fez dois meses depois e porque continuaram a ser feitas distribuições manuais, como mostram as tabelas disponibilizadas pelo próprio Conselho Superior da Magistratura. O juiz valorizou também o facto de o próprio técnico do IGFEJ referir que a “versão do sistema Citius instalada” no DCIAP era então “muito desatualizada, por razões” que o ultrapassavam.

“Do teor de tal ofício não decorre, como é bom de ver, que não tenham existido anomalias dos meios eletrónicos não reportadas ao IGFEJ. Decorre, sim, que a intervenção de alteração de contadores foi efetuada na sequência do pedido apresentado pelos serviços de gestão da Comarca de Lisboa”, lê-se na sentença.