Sombras, riscos e pouca margem para falhar. O que Carneiro tem pela frente no PS

Oposição interna em espera

A tolerância com um líder na oposição é baixa e no PS, como se vê, já há até críticas à falta de debate interno quando o novo líder ainda nem foi eleito. Aliás, o avanço rápido da candidatura de José Luís Carneiro foi logo criticado por um grupo relevante de socialistas, que preferiam refletir primeiro sobre que caminho devia o partido seguir e com que perfil de liderança.

Fernando Medina foi um deles e, quando anunciou que não estava disponível para entrar na corrida, lamentou que o avanço rápido de Carneiro para o processo interno de “contagem de espingardas” tenha “inviabilizado que o debate profundo se fizesse antes de uma eleição direta”. Mariana Vieira da Silva e Duarte Cordeiro também fizeram declarações no mesmo sentido. Nas semanas anteriores, juntamente com Ana Catarina Mendes, este grupo tinha tentado procurar uma alternativa à candidatura de Carneiro.

A reflexão deste núcleo não deu frutos, Carneiro acabou candidato único. Mas as posições tomadas acabaram por fazer com que estes mesmos elementos ficassem já sinalizados como alternativas à nova liderança. Todos estão atualmente ativos no espaço público — seja em espaços de comentário televisivo, seja no Parlamento ou no Parlamento Europeu — e assim vão manter-se, o que pode tornar-se um pesadelo a médio prazo para Carneiro.

O futuro líder sabe o que passa um secretário-geral do partido quando está na oposição e é, por isso mesmo, muitas vezes apontado como um líder a prazo. Na composição das equipas para a sua era, há juras de tentar a unidade, através da integração das várias alas do partido nas direções políticas (tenciona fazer isso na direção nacional e já deu os primeiros sinais nesse sentido na direção parlamentar).

Vai esperar pelo congresso — que marcará para depois das autárquicas — para ter o partido à sua medida, com uma Comissão Política Nacional também da sua responsabilidade (na atual tinha cerca de 35% dos representantes, fruto do acordo com Pedro Nuno). Quando o atual ciclo se fechar, com as eleições presidenciais, pela frente poderão vir quatro anos sem eleições (se tudo corresse dentro dos calendários, as próximas que existiriam seriam as Europeias de 2029). Isso implica menos momentos de sobressalto, com eventuais leituras políticas de resultados eleitorais e tumultos internos. Mas isso não dá especiais garantias a líderes na oposição.

Carneiro desconfia que tanto Medina como Cordeiro estão a fazer contas ao tempo — querem manter influência interna, mas sem estarem demasiado colados à direção — e sabe que a alternativa pode estar à espreita, à espera da melhor oportunidade. Prova disso foi a frase que deixou, por entre vários avisos, na apresentação da sua candidatura, dirigindo-se muito diretamente “a quem sobreponha aspirações individuais próximas ou longínquas à defesa do interesse superior do grande partido do socialismo democrático que somos”.

Reconstruir o partido, mas a olhar por cima do ombro

O futuro líder balizou para algures entre as autárquicas e o congresso do partido — cuja data ainda vai escolher — a reflexão interna que o partido concordou que as últimas legislativas exigem. Mas a carga de avisos que associou a esse momento mostra bem como sabe o caminho de pedras que terá pela frente, também ao nível interno.

Logo na apresentação da sua candidatura à liderança, avisou várias vezes que ninguém “perdoará” o PS se ficar “agora a olhar para o umbigo ou se se entretiver a golpear reciprocamente a nossa credibilidade e as nossas qualidades”. Defendeu “reflexão”, mas avisou que ela não pode ser confundida “com tentações de ajustes de contas internos ou com cedência a tentativas de aproveitamento por parte dos nossos principais opositores”.

Esta discussão vai ser quente, com temas decisivos para o futuro imediato, como a gestão da relação com a AD, mas outros não menos intensos e atuais, sobre o posicionamento que o partido deve ter em temas divisivos como a imigração. E, neste caso concreto, a divisão não é para lá das paredes do Largo do Rato, começa logo dentro de casa, como saltou à vista ainda na última semana, com vozes dissonantes (Pedro Delgado Alves, Isabel Moreira, Ascenso Simões) sobre as propostas do Governo para a imigração. E de forma mais vincada no início do ano, quando Pedro Nuno Santos tentou um alinhamento novo, com críticas à governação costista nesta matéria, e foi criticado pelo próprio José Luís Carneiro.

O debate da reconstrução e reposicionamento do PS é visto como necessário, mas Carneiro já deu sinal que também o vê como arriscado para a sua liderança, com socialistas a aproveitarem para cavar trincheiras internas com o futuro a médio prazo em vista. Sempre a espreitar por cima do ombro.