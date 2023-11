Um centro de dados que é o “maior investimento privado em Portugal desde a Autoeuropa”, uma zona protegida em Sines e muitos pedidos de favores. Nos últimos três anos, o Ministério Público manteve sob escuta vários intervenientes, diretos e indiretos, no projeto da Start Campus, por suspeitas de corrupção e tráfico de influências.

No despacho de indiciação do DCIAP, não há qualquer menção aos negócios do lítio e do hidrogénio. Apenas as conversas sobre o centro de dados levaram à detenção de Diogo Lacerda Machado, conhecido como o melhor amigo de António Costa, Vítor Escária, ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro, Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara de Sines, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, administradores da Start Campus. Foram ainda constituídos arguidos o ministro João Galamba, Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e João Tiago Silveira, advogado da Morais Leitão e ex-secretário de Estado de José Sócrates.

Foram dezenas as conversas escutadas, e que constam na indiciação que o Observador consultou. Nelas, constam também várias dezenas de referências dos detidos e arguidos a António Costa, muitas vezes referido apenas como “o PM”. Este é apenas um resumo das horas de conversas que serviram de base à “Operação Influencer”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.