Entraram em vigor as medidas extraordinárias com as quais o Governo quer prevenir situações em que a subida rápida das taxas de juro coloque as famílias em dificuldades graves no pagamento dos créditos à habitação. O plano já tinha sido revelado no início de novembro, em traços gerais, mas a publicação do diploma traz algumas novidades a que deve estar atento: por exemplo, se o banco o contactar a pedir documentos para calcular a taxa de esforço só tem 10 dias (duas semanas) para responder.

Que empréstimos podem ser sujeitos a renegociação?

O diploma publicado em Diário da República prevê medidas para atenuar o impacto da subida dos indexantes que determinam quanto se paga nas prestações de mais de 90% dos créditos à habitação em Portugal. Estão em causa os créditos indexados às taxas Euribor, que no espaço de um ano passaram de valores negativos para máximos desde 2009. Esta segunda-feira, a taxa a 12 meses voltou a subir, para 2,892%, a seis meses agravou-se para 2,436% e o indexante a três meses já vai em 1,954%.

A legislação aplica-se apenas aos contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente, ou seja, excluem-se créditos para compra de segunda habitação, por exemplo. Segundo o Banco de Portugal, existem cerca de 1,1 milhões de contratos para habitação própria e permanente, de um total de 1,4 milhões de créditos para compra de casa no país.

