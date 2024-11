Trump e Kamala. E se acontecer um empate no colégio eleitoral?

Costuma dizer-se que por um voto se ganha por um voto se perde, mas quando votam mais de 160 milhões de eleitores, como deverá suceder nos Estados Unidos, a possibilidade de os dois candidatos receberem o mesmo número de votos é praticamente nula. No entanto, como nos Estados Unidos quem elege o Presidente é um colégio eleitoral e esse colégio eleitoral é formado a partir das maiorias obtidas estado a estado, não é impossível que possa acontecer um empate. Aliás, já aconteceu – e logo por três vezes: nas eleições de 1800, de 1824 e de 1836.

Nesta eleição de 2024 praticamente nenhum cenário de divisão dos “swing states” aponta para a hipótese de um empate a 269 grandes eleitores (é assim que se designam os membros do colégio eleitoral). A hipótese de que mais vezes se fala é a de um dos distritos do Nebraska votar em Trump e não em Harris, como deverá acontecer – isto porque o Nebraska é um dos únicos dois Estados em que os grandes eleitores não são todos atribuídos ao candidato com mais votos. Essa atribuição de 100% dos grandes eleitores a um candidato, mesmo que este tenha vencido tangencialmente, como sucedeu no ano 2000 na Flórida, na famosa disputa entre Al Gore e George W. Bush, é a chamada regra do “winner takes all”.

Mas no caso improvável de acontecer o tal empate, o que está previsto é que seja a Câmara dos Representantes a escolher o novo Presidente e o Senado a eleger o novo vice-presidente. Mas antes de explicarmos melhor como é que isso se passa, recordemos o que se passou no passado.

Três eleições decididas no Congresso

Nas eleições de 1800 as regras eram diferentes das atuais. Nessa altura, cada membro do colégio eleitoral dispunha de dois votos e era Presidente quem reunisse mais votos no colégio eleitoral. Nessa eleição concorriam de novo John Adams, o presidente em exercício, e Thomas Jefferson, que era seu vice-presidente e tinha sido o candidato derrotado no voto popular em 1796. Na altura a disputa era entre federalistas e democrático-republicanos.

Nessa eleição ambos os partidos apresentaram também um candidato à vice-presidência, sendo que Thomas Jefferson concorria em conjunto Aaron Burr. Problema: quando se contaram os votos no colégio eleitoral, tanto Jefferson como Burr somaram o mesmo número de votos, 73. A decisão passou para o Congresso, que surpreendentemente teve de repetir 36 vezes o escrutínio antes de confirmar Jefferson.