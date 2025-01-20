"Trump" e "Melania". O que são "meme coins", a nova aposta do casal presidencial norte-americano?

Juntos na Casa Branca, separados nas criptomoedas. Donald Trump e a mulher, Melania, lançaram-se nos últimos dias no setor dos criptoativos com duas moedas virtuais distintas e em nome próprio (“Trump” e “Melania”). Foi na sexta-feira que o novo Presidente norte-americano anunciou a sua meme coin, cujo preço chegou a atingir mais de 75 dólares. “É altura de celebrar tudo o que defendemos: Ganhar! Junta-te à minha muito especial comunidade Trump. Adquire já a tua $Trump”, escreveu nas redes sociais ao revelar a novidade.
My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025
Dois dias depois, foi a vez de a nova primeira-dama dos EUA anunciar o lançamento da sua própria meme coin. E o mercado ressentiu-se, principalmente a moeda virtual do marido que, segundo o The Guardian, nas primeiras horas após a revelação da “concorrente” viu o preço recuar mais de 50%, para cerca de 30 dólares. Entretanto, o valor já voltou a subir e estabilizou esta segunda-feira em cerca de 48 dólares.
The Official Melania Meme is live!
You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf
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— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025
“Trump” é a primeira criptomoeda lançada pelo recém empossado líder norte-americano, que chegou a criticar os criptoativos mas que, entretanto, se rendeu a eles. Durante vários anos, Trump defendeu que a bitcoin e outras moedas virtuais “não eram dinheiro” e tinham um “valor altamente volátil e baseado em ar”. Durante o verão, em plena campanha eleitoral, assumiu-se como um defensor da indústria e disse que pretendia que os EUA se tornassem “a capital cripto do planeta” e a bitcoin “o superpoder do mundo”.
Esta segunda-feira, dia da tomada de posse do novo Presidente dos EUA, a bitcoin — que desde a sua vitória nas presidenciais de novembro disparou — atingiu um novo máximo ao chegar perto dos 110 mil dólares.
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O que são “meme coins”?
São criptomoedas inspiradas em piadas ou fenómenos virais online, personalidades ou movimentos da cultura pop. Por norma, são criadas como uma brincadeira e não têm um modelo de negócio ou utilidade económica. São ativos considerados puramente especulativos.
Ao Observador, Vítor Madeira, da XTB, explica que “o valor destas moedas é definido pelo apoio de comunidades e tendências que se tornam virais, e não em fundamentos” reais. Quer isto dizer que, “tecnicamente”, as meme coins “não seguem qualquer projeto ou valor fundamental; são ativos especulativos que podem valorizar ou desvalorizar consoante a procura ou oferta”.
Já Hugo Volz Oliveira, secretário do New Economic Institute e porta-voz da Federação das Associações da Cripto Economia (FACE), nota que, “por definição, é muito raro que uma meme coin tenha utilidade”. “São apresentadas apenas como uma aposta especulativa na popularidade do projeto em si — dos promotores da comunidade — ou, como no caso do recém Presidente dos Estados Unidos, do próprio indivíduo”, salienta.
A primeira meme coin a ser criada, em 2013, continua a ser a mais conhecida: a Dogecoin, uma homenagem a um cão japonês de raça Shiba Inu, que viu o seu valor crescer ao longo dos anos face ao apoio do empresário Elon Musk, um dos grandes aliados de Trump. Ainda assim, Hugo Volz Oliveira lembra que esta moeda “surgiu como uma meme coin da comunidade, que acabou por não estar ligada a nenhum indivíduo particular”, “sempre foi um projeto muito descentralizado”.
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Segundo o The Guardian, o valor da Dogecoin tinha subido até 150% uma semana depois das eleições presidenciais norte-americanas e face à nomeação de Elon Musk e do empresário republicano Vivek Ramaswamy para liderar o “Departamento de Eficiência Governamental” (Doge, na sigla original).
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A meme coin de Trump tem como imagem o Presidente norte-americano a levantar o punho, inspirada no gesto que fez após a tentativa de assassinato de que foi alvo durante um comício na Pensilvânia em julho. A empresa CIC Digital, detida pelo republicano, e suas filiais vão deter 80% da oferta da criptomoeda, que será lançada gradualmente ao longo dos próximos três anos (200 milhões de unidades estão no mercado desde sexta-feira, outras 800 milhões chegarão nos próximos anos).
O lançamento por parte de Trump de uma moeda digital, que chegou a atingir uma capitalização de cerca de 15 mil milhões de dólares, dias antes da tomada de posse já levantou dúvidas éticas. E foi condenada por advogados especializados na área, que consideraram que se pode tratar de um aproveitamento “sem precedentes” para obter lucro. “É literalmente uma forma de lucrar com a presidência — criar um instrumento financeiro para que as pessoas possam transferir dinheiro para a família do Presidente no âmbito das suas funções”, defendeu Adav Noti, diretor executivo do grupo Campaign Legal Center, citado pelo The New York Times.
Por sua vez, Norman Eisen, antigo conselheiro de ética da administração Obama, disse ao The Washington Post que de todos os conflitos de interesses de Trump, enquanto empresário que se tornou Presidente, este “pode ser o mais profundo”, ao procurar ganhos numa indústria que tem o dever de regular. “Isto pode representar o pior conflito de interesses na história moderna da presidência [dos EUA].”
O impacto do casal Trump nas meme coins
A valorização foi rápida e significativa. No domingo, no espaço de cerca de 12 horas, a criptomoeda “Trump” disparou mais de 38000%, o que provocou um “alvoroço por todo o mercado cripto”, nota Vítor Madeira. A “confiança” nesta nova moeda, continua o analista da XTB, foi “posteriormente abalada quando Melania Trump anunciou outra criptomoeda”. Mas “estas alterações drásticas são normais nas meme coins, uma vez que são especulativas e não têm utilidade prática”.
Face à “popularidade da família Trump”, Vítor Madeira diz que o “impacto significativo” que as duas meme coins recém-lançadas tiveram na indústria ao longo dos últimos dias “não surpreende”. As principais vantagens destas moedas virtuais passam “pelos baixos preços e o potencial de obter ganhos rápidos com valorizações repentinas”. Porém, há que ter em atenção os “riscos elevados” que apresentam, como “a volatilidade extrema, a falta de utilidade prática, fraude, manipulação de mercado, dependência de tendências e a escassa regulação, o que pode resultar em perdas muito altas para os investidores”.
É na possibilidade de existirem fraudes que Hugo Volz Oliveira, secretário do New Economic Institute, se concentra: “Um dos maiores riscos deste tipo de criptomoeda é uma pessoa investir num projeto que julga ser oficial” e isso não se verificar. “Quando o Presidente norte-americano anunciou o projeto, muitas pessoas acreditavam que a conta dele tinha sido hackeada […] mas depois verificou-se que era um projeto mesmo apoiado [por Trump]”, afirma, acrescentando que é “inédito” que um líder lance uma criptomoeda.
A indústria não estava à espera disto. Mesmo aqueles que apoiaram Trump — e a eleição teve um grande apoio do setor tecnológico — não estavam a contar com isto.”
Hugo Volz Oliveira recorda ainda que o novo líder norte-americano tinha dito ao longo dos últimos meses que o setor tecnológico e dos criptoativos seriam uma prioridade para a sua administração, por considerar que são setores chave para o futuro do país. Contudo, até anunciar a nova moeda digital, Trump tinha “pouca exposição à indústria”, tendo apenas lançado uma coleção de NFT (Non Fungible Token ou Token Não Fungível, em português) já após vencer as eleições.
O especialista considera também que o lançamento de “Trump” e “Melania” marca um “momento de mudança total do paradigma”, como “nunca se viu”, captando a atenção do público e levando o conceito de meme coins a deixar a bolha dos criptoativos e a chegar às “massas”, particularmente aos apoiantes do novo casal presidencial norte-americano, muitos sem conhecimentos do setor.