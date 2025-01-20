"Trump" e "Melania". O que são "meme coins", a nova aposta do casal presidencial norte-americano?

Juntos na Casa Branca, separados nas criptomoedas. Donald Trump e a mulher, Melania, lançaram-se nos últimos dias no setor dos criptoativos com duas moedas virtuais distintas e em nome próprio (“Trump” e “Melania”). Foi na sexta-feira que o novo Presidente norte-americano anunciou a sua meme coin, cujo preço chegou a atingir mais de 75 dólares. “É altura de celebrar tudo o que defendemos: Ganhar! Junta-te à minha muito especial comunidade Trump. Adquire já a tua $Trump”, escreveu nas redes sociais ao revelar a novidade.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

Dois dias depois, foi a vez de a nova primeira-dama dos EUA anunciar o lançamento da sua própria meme coin. E o mercado ressentiu-se, principalmente a moeda virtual do marido que, segundo o The Guardian, nas primeiras horas após a revelação da “concorrente” viu o preço recuar mais de 50%, para cerca de 30 dólares. Entretanto, o valor já voltou a subir e estabilizou esta segunda-feira em cerca de 48 dólares.

The Official Melania Meme is live! You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

“Trump” é a primeira criptomoeda lançada pelo recém empossado líder norte-americano, que chegou a criticar os criptoativos mas que, entretanto, se rendeu a eles. Durante vários anos, Trump defendeu que a bitcoin e outras moedas virtuais “não eram dinheiro” e tinham um “valor altamente volátil e baseado em ar”. Durante o verão, em plena campanha eleitoral, assumiu-se como um defensor da indústria e disse que pretendia que os EUA se tornassem “a capital cripto do planeta” e a bitcoin “o superpoder do mundo”.

Esta segunda-feira, dia da tomada de posse do novo Presidente dos EUA, a bitcoin — que desde a sua vitória nas presidenciais de novembro disparou — atingiu um novo máximo ao chegar perto dos 110 mil dólares.

O que são “meme coins”?

São criptomoedas inspiradas em piadas ou fenómenos virais online, personalidades ou movimentos da cultura pop. Por norma, são criadas como uma brincadeira e não têm um modelo de negócio ou utilidade económica. São ativos considerados puramente especulativos.

Ao Observador, Vítor Madeira, da XTB, explica que “o valor destas moedas é definido pelo apoio de comunidades e tendências que se tornam virais, e não em fundamentos” reais. Quer isto dizer que, “tecnicamente”, as meme coins “não seguem qualquer projeto ou valor fundamental; são ativos especulativos que podem valorizar ou desvalorizar consoante a procura ou oferta”.

Já Hugo Volz Oliveira, secretário do New Economic Institute e porta-voz da Federação das Associações da Cripto Economia (FACE), nota que, “por definição, é muito raro que uma meme coin tenha utilidade”. “São apresentadas apenas como uma aposta especulativa na popularidade do projeto em si — dos promotores da comunidade — ou, como no caso do recém Presidente dos Estados Unidos, do próprio indivíduo”, salienta.