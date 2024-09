Um ministro israelita subiu ao Monte do Templo e o mundo condenou a provocação. A delicada história do lugar sagrado no centro da guerra

A visita durou apenas 15 minutos, o suficiente para deixar claro todo um programa político: os tempos tinham mudado. Era o dia 3 de janeiro de 2023 e Itamar Ben-Gvir, líder do partido de extrema-direita israelita Otzma Yehudit (Poder Judeu), conhecido rosto de um movimento radical, ultra-ortodoxo, anti-árabe e associado às ideias do supremacismo judaico, tinha tomado posse como novo ministro da Segurança Nacional de Israel menos de uma semana antes — integrando um governo de coligação liderado por Benjamin Netanyahu com uma presença muito significativa das fações religiosas judaicas ultra-conservadoras.

Nas primeiras horas da manhã daquela terça-feira, Ben-Gvir dirigiu-se ao Monte do Templo, no coração da Cidade Velha de Jerusalém, um dos lugares mais sagrados do mundo — com uma importância histórica central para judeus, cristãos e muçulmanos —, com uma mensagem preparada para dizer aos jornalistas: “O Monte do Templo está aberto a todos. Muçulmanos, cristãos e, sim, judeus também. Judeus também. Não vai haver discriminação racista num governo de que faço parte. Os judeus vão subir ao Monte do Templo.” Mais tarde, no Twitter, garantiu: “Os tempos mudaram.”

ממשלת ישראל שאני חבר בה לא תיכנע לארגון מרצחים שפל. הר הבית פתוח לכולם ואם החמאס חושב שאם הוא יאיים עליי זה ירתיע אותי, שיבינו שהשתנו הזמנים. יש ממשלה בירושלים! pic.twitter.com/vgDYBYacJG — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 3, 2023

Com aquela visita de 15 minutos, Ben-Gvir tornou-se o mais alto responsável israelita a visitar o Monte do Templo em mais de 20 anos. O último tinha sido Ariel Sharon, que entrou naquele lugar sagrado em 2000 — numa visita provocatória que serviria de gatilho para a Segunda Intifada, a revolta palestiniana que duraria até 2005. A visita do ministro ao Monte do Templo motivou duras críticas internacionais: União Europeia e Estados Unidos reprovaram as afirmações de Ben-Gvir, a Jordânia convocou de urgência o embaixador israelita e múltiplos países árabes pronunciaram-se contra Israel.

Nos meses que se seguiram, Ben-Gvir só elevaria o tom da retórica provocatória — sobretudo depois do ataque do grupo extremista palestiniano Hamas contra Israel, a 7 de outubro de 2023, que marcou o início de uma guerra de retaliação na Faixa de Gaza que continua em curso e que já levou à morte de mais de 40 mil palestinianos naquele enclave. Há duas semanas, o ministro voltou a visitar o Monte do Templo, onde defendeu o direito dos judeus de rezar naquele lugar; esta semana, numa entrevista a uma rádio israelita, foi ainda mais longe e admitiu a pretensão de construir uma sinagoga no Monte do Templo.

Novamente, a reação internacional foi de condenação imediata e unânime: dos Estados Unidos à Europa, dos países árabes às Nações Unidas. O próprio Benjamin Netanyahu teve de vir a público desmentir o seu ministro e garantir que o status quo em relação ao Monte do Templo não tinha mudado. A visita de Ben-Gvir veio deixar ainda mais em evidência as fricções existentes dentro do governo israelita entre as várias fações, havendo já notícias que dão conta de uma crescente preocupação dentro do executivo em relação ao radicalismo da fação religiosa ultra-conservadora.

O Monte do Templo — designado pelos muçulmanos como Haram al-Sharif (O Nobre Santuário) e vulgarmente referido como Esplanada das Mesquitas — é o ponto focal no centro do conflito israelo-palestiniano. Ambos os lados se esforçam por argumentar que têm uma relação espiritual mais antiga e importante com aquele lugar e a sensibilidade do local levou mesmo a que, no meio das guerras intensas sobre a localização das fronteiras entre Israel e a Palestina e sobre a condição da cidade de Jerusalém, o complexo religioso tenha sempre beneficiado de um estatuto especial que poucos se atrevem a pôr em causa. É também um dos lugares mais misteriosos do planeta: os arqueólogos estão impedidos de fazer escavações no local e acredita-se que, por baixo da Esplanada das Mesquitas, existam tesouros arqueológicos inéditos com potencial para esclarecer até a veracidade de alguns relatos bíblicos.

Gerido por uma organização muçulmana sob a égide do Reino da Jordânia, o Monte do Templo é teoricamente de acesso livre a todos, mas apenas os muçulmanos lá podem rezar. Contudo, é Israel quem controla os acessos ao local — e os muçulmanos acusam o país judeu de impor fortes restrições à entrada dos palestinianos no complexo. Além disso, as autoridades religiosas judaicas proíbem o acesso dos judeus ao Monte do Templo, por ser solo sagrado — uma proibição que divide a população israelita. Para os extremistas religiosos (como Ben-Gvir), o estatuto especial é uma cedência inaceitável da soberania israelita sobre a Terra Santa, considerada um direito natural do povo judeu — por ter sido o lugar de onde os judeus foram expulsos pelos romanos há 2.000 anos.

Mas, afinal, qual é a história deste pequeno pedaço de terra no centro do conflito israelo-palestiniano? Que importância tem para os dois povos um lugar que já esteve nas mãos de mais de uma dezena de povos?