O que são os eSports? Quem os pratica? Porque entram na campanha eleitoral? O Observador examinou os programas dos principais partidos que vão a votos a 10 de março e até ao domingo das legislativas vai dissecar uma proposta por dia. Entre as medidas que a Iniciativa Liberal (IL) propõe no âmbito da cultura e desporto, há uma que quer responder a um pedido já com alguns anos: que os eSports, a designação mais usada para os desportos eletrónicos, possam ser reconhecidos como desporto em Portugal.

Os eSports, que já mexem há vários anos em Portugal, são formas organizadas de competição, seja a nível individual ou coletivo, em videojogos de diferentes géneros, desde estratégia e combate até à fantasia. Algumas das competições mais habituais envolvem disputas em jogos como “Counter Strike: Global Offensive” (CS:Go), “Dota 2” ou “League of Legends” (LoL). À medida em que o setor se foi profissionalizando, os valores monetários que começaram a ser disputados nas competições também foram crescendo, com prémios na ordem dos milhões de dólares em alguns torneios internacionais.

A medida: “Procurar reconhecer os eSports como desporto em Portugal”

