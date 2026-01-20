União Europeia criou "bazuca" para responder a coerção chinesa mas pode usá-la contra os EUA de Donald Trump

Foi um norte-americano, Abraham Maslow, que observou que “quando a única ferramenta que se tem é um martelo tende-se a tratar tudo como se fosse um prego”. Outro norte-americano, o atual Presidente Donald Trump, já tinha usado a ameaça de tarifas com vários objetivos: forçar países a corrigir práticas comerciais que considerava injustas, a controlar a emigração para os EUA, a combater a produção de precursores usados no fabrico de drogas e, até, a libertar um pastor evangélico (preso na Turquia, um caso de 2018). Trump nunca tinha, porém, usado as tarifas para levar um país a ceder-lhe parte do território – decidiu fazê-lo agora, pela primeira vez, e por causa de um aliado da NATO. A resposta da Europa pode vir na forma de uma “bazuca” criada a pensar na China mas que pode, afinal, ser usada contra os EUA.

Apesar de ter o Supremo Tribunal a julgar se as tarifas que lançou no ano passado são legais – e, segundo o Wall Street Journal, a conclusão deverá ser a de que não são – Donald Trump não abdica de usar o seu “martelo de Maslow” para pressionar a Dinamarca a entregar-lhe a Gronelândia. No sábado, o Presidente dos EUA ameaçou subir em 10 pontos percentuais as tarifas aplicadas às importações vindas de oito países – Alemanha, Reino Unido, França, Países Baixos, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Noruega –, os países que, por enviarem tropas para a Gronelândia ou outras iniciativas, são vistos pela Casa Branca como estando a obstaculizar os planos dos EUA de passar a controlar a ilha.

Poucos meses depois da assinatura do acordo comercial com a União Europeia, no verão, Donald Trump surpreende com novas tarifas contra alguns países da UE – não todos – e alguns que, sendo europeus, não pertencem à União Europeia, como o Reino Unido e a Noruega. Na prática, a confirmar-se a subida de 10 pontos percentuais, a taxa aplicada ao Reino Unido iria subir para 20% e saltaria para 25% nos outros países, tendo por base os valores que foram acordados no acordo comercial assinado há poucos meses.

O que foi dito por Trump, através da sua rede social Truth Social, é que as novas tarifas irão entrar em vigor a 1 de fevereiro. Mas pode ser pior: se a Gronelândia não passar para as mãos dos EUA até 1 de junho, todas as tarifas voltam a subir – mais 15 pontos percentuais.

Miranda Sarmento admite impacto para economia mas ameaça de Trump pisa "linha vermelha" ↓ Mostrar ↑ Esconder O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, reconheceu na segunda-feira que “naturalmente” que alguns setores podem ser penalizados pelas tarifas anunciadas por Donald Trump para entrarem em vigor a 1 de fevereiro. Mas, mesmo assim, é preciso a Europa assumir uma “resposta unida e bastante forte, porque há linhas vermelhas que não se ultrapassam e a soberania territorial é uma delas”. “Não é possível que um país, ainda para mais um país aliado na NATO, com quem se tem as maiores relações comerciais possa pôr em causa a soberania de outro estado-membro”, afirmou Miranda Sarmento, à entrada para a reunião do Eurogrupo na segunda-feira. “Portugal estará sempre do lado do compromisso, da solução maioritária e da defesa da Europa”, salientou Miranda Sarmento. O ministro das Finanças salientou que não se está “a falar apenas de uma guerra comercial como estávamos há um ano, em que os EUA tinham uma posição sobre a necessidade de tarifas, a Europa tinha outra posição, foi possível chegar a um acordo”. “Mas estávamos apenas a falar de comércio internacional, aplicação de tarifas e equilíbrios comerciais“. “Aqui estamos a falar de uma coisa completamente diferente que é a violação da soberania de um estado-membro da UE e por isso tem de haver uma resposta de muita força”, salientou Miranda Sarmento.

A ameaça desestabilizou as bolsas de valores neste início de semana e saltou para o topo da atualidade económica internacional, logo na semana em que vários líderes políticos e financeiros – incluindo Donald Trump – se encontram na cimeira de Davos, organizada pelo Fórum Económico Mundial.

O timing não podia ser pior, porque é precisamente por estes dias que o Parlamento Europeu deveria votar a aprovação definitiva do acordo comercial obtido com os EUA no verão – agora, com a nova ameaça de Trump, “não há condições” para que essa votação possa ser feita, reconheceu Manfred Weber, presidente do Partido Popular Europeu (PPE), o maior do parlamento.

Sem essa votação, está em risco a entrada em vigor do plano acordado em julho em que a Europa aceita tarifar a 0% os produtos importados dos EUA em troca de tarifas de 15% cobradas pelas exportações para os EUA – esse plano ainda não entrou efetivamente em vigor do lado europeu, embora do lado americano ele já esteja a ser aplicado porque foi emitida uma “ordem executiva” por Trump.

“O PPE é favorável ao acordo comercial entre a UE e os EUA, mas, dadas as ameaças de Donald Trump em relação à Gronelândia, a aprovação não é possível nesta fase”, escreveu Manfred Weber, acrescentando que a entrada em vigor das “tarifas de 0% sobre os produtos dos EUA deve ser suspensa”. A suspensão dessa votação acabou, mesmo, por ser confirmada ao início da tarde desta terça-feira, congelando o processo de ratificação do acordo.

Em simultâneo, com uma importante reunião de emergência do Conselho Europeu, marcada para esta quinta-feira, alguns países estão, segundo o Financial Times, a ponderar aplicar tarifas no valor de 93 mil milhões de euros aos EUA. Trata-se de uma lista de bens e serviços, que tinha sido preparada antes do acordo comercial do verão passado, para precaver um cenário em que esse acordo não fosse obtido, mas essa suspensão expira a 6 de fevereiro – o que está em cima é o não-prolongamento dessa suspensão.

Por outro lado, o Presidente francês Emmanuel Macron defendeu (e o ministro das Finanças da Alemanha apoiou) que a União Europeia reaja de forma violenta às ameaças de Trump com a ativação de um instrumento criado há poucos anos para responder a situações de coerção económica externa. O mecanismo, chamado “Instrumento Anti-Coerção“, nunca foi utilizado mas prevê várias medidas punitivas que incluem restringir o investimento externo (feito pelo país que iniciou a coerção), limitar a proteção da propriedade intelectual e proibir as empresas desse país de aceder a concursos públicos na UE.

As medidas podem, até, incluir travar a prestação de serviços por empresas do país que coagiu a Europa – o que, no limite, poderia fazer com que as empresas dos EUA, desde as financeiras até às tecnológicas, pudessem ser impedidas de operar na Europa. Pela violência das medidas que prevê, o instrumento é conhecido por “bazuca” e tem uma particularidade: a sua ativação não precisa de ser decidida por unanimidade, basta uma maioria qualificada dos países europeus.

“Ao contrário das sanções económicas a outros países, por exemplo, que carecem de unanimidade, este é um instrumento em que basta uma maioria qualificada reforçada, o que faz com que não seja tão provável que essa eventual reação seja travada por forças de bloqueio dentro da UE”, explica António Alvarenga, economista e professor da Nova SBE que leciona na área da estratégia.

“Maioria qualificada” significa, aqui, que pelo menos 55% dos estados-membros devem votar a favor. Mas o número de países não é o único critério: os países a favor devem representar, pelo menos, 65% da população total da UE. Ou seja, os votos de países mais pequenos têm, na prática, menos peso do que votos de nações maiores (como Alemanha, França, Itália ou Espanha).

O mais recente anúncio feito por Trump “vem, basicamente, reabrir a guerra comercial entre a UE e os EUA, depois de uma trégua temporária obtida no final de julho”, escreveram analistas do banco holandês ING, avisando que, “nesta nova fase, a parada subiu, a abordagem está a ser mais agressiva e tudo isto vem lembrar-nos, dolorosamente, que a relação entre os EUA e a Europa mudou mesmo e que as tarifas se tornaram pau para toda a obra“.

O instrumento que a UE criou a pensar na China e que, agora, pode usar contra os EUA

O incidente passou relativamente despercebido na agenda mediática, num mundo que ainda dedicava quase todas as suas energias à gestão da pandemia de Covid-19. Em 2021, a Lituânia decidiu autorizar oficialmente a abertura de um escritório de representação de Taiwan em Vilnius – sendo que foi o primeiro escritório desse tipo que usava a designação “Taiwan” (Taiwanese Representative Office) em vez de “Taipé” ou variantes semelhantes. Para o regime chinês, isso foi uma afronta.

A China acusou publicamente a Lituânia de violar o seu princípio de “Uma Só China” e o embaixador chinês que estava em Vilnius foi retirado da Lituânia, passando a haver apenas um “encarregado de negócios” no país. E depois da diplomacia veio a economia: a China bloqueou exportações lituanas para a China, banindo algumas empresas e empatando outros processos comerciais, até mesmo cancelando contratos e encomendas. Mas Pequim fez mais, pressionou empresas multinacionais europeias a cortarem relações com a Lituânia.

Não sendo uma disputa comercial normal, que pudesse ser contestada na Organização Mundial do Comércio (OMC), a União Europeia considerou que era necessário criar um instrumento que permitisse combater tais situações de “coerção”, designadamente coerção económica com justificações políticas ou diplomáticas. Foi aí que nasceu o “Instrumento Anti-Coerção“, conhecido pela sigla anglo-saxónica ACI, que acabou por nunca ser usado desde que foi formalmente criado no final de 2023.

A Lituânia nunca recuou na autorização que foi dada, o escritório continua a existir (com o mesmo nome) e a China, da mesma forma que nunca confirmou publicamente que estava a impor sanções económicas à Lituânia, também nunca as retirou publicamente. Ainda assim, no terreno, as dificuldades têm-se atenuado gradualmente, o que tem sido suficiente para levar a União Europeia a optar por não provocar um confronto maior e potencialmente mais danoso para todas as partes – a “bazuca” tem, por isso, permanecido no coldre.