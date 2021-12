Vacina contra a Covid obrigatória? UE não pode impor e especialistas rejeitam a opção, mas a lei permite-o

Já o jurista especialista em Direito Comunitário Ricardo Oliveira relembra que, muito embora possa ser uma matéria reservada, a Comissão pode sempre fazer uma recomendação, invocando o argumento da livre circulação no mercado europeu, como já fez relativamente aos avisos de saúde presentes nos maços de tabaco. “Um dos argumentos das tabaqueiras era dizer que a Comissão não tinha competência. Mas a resposta era sempre que as diferentes legislações dos países para as etiquetas nos maços eram um entrave ao mercado único”, explica.

A proteção da circulação no espaço europeu pode, por isso, vir a ser invocada pela Comissão para promover uma certa uniformização do processo de vacinação. Mas esta nunca é uma recomendação com caráter legal vinculativo, até porque isso poderia violar “o princípio da proporcionalidade”, diz Den Exter, já que a Comissão teria de provar que “todas as outras alternativas à obrigatoriedade da vacinação falharam”.

Anniek de Ruijter considera que “não é competência da UE” criar leis neste sentido, mas sim dos Estados-membros, já que podem implicar alterações constitucionais: “É preciso justificar como uma exceção de saúde pública que justifique infringir o direito à integridade física previsto pela maioria das constituições.”

“A presidente da Comissão Europeia tem um papel neste tema, criando um zumzum sobre o assunto”, diz — através, no limite, de uma recomendação da Comissão. “Mas legalmente não pode fazer nada”, garante a professora.

E a nível político, a Comissão Europeia pode influenciar os Estados-membros a avançar?

Nada a impede de tentar. Terá sido precisamente por isso que Von der Leyen se pronunciou sobre este tema, a que não será alheio o facto de que na próxima terça-feira haverá reunião dos ministros da Saúde do bloco europeu. Está também marcado um Conselho Europeu para 16 de dezembro, onde os líderes de todos os Estados-membros devem debater a situação da Covid-19 na Europa e onde a questão da vacinação pode ser referida.

A UE comprou as vacinas e penso que Von der Leyen sente que tem o papel de promover a vacinação. Creio que ela está a tentar virar o debate público para esta direção e, possivelmente, influenciar diferentes Estados-membros”, avalia a especialista em Direito da Saúde Anniek de Ruijter.

Enquanto países como Portugal, Espanha e Bélgica têm mais de 80% da população vacinada contra a Covid-19, há países da UE onde a desconfiança relativamente à vacinação é transversal: na Roménia, só 32% estão vacinados; na Bulgária, os vacinados são apenas 20% da população.

É precisamente para tentar influenciar o debate nestes países que Von der Leyen pode ter decidido pronunciar-se: “Talvez ajudando governos com o respaldo de Bruxelas? Ou criando a ideia de que ‘mais vale ser voluntário, caso contrário Bruxelas vai obrigar-nos’?”, admite o jurista Andre Den Exter. Certo, diz, é que “alguns Estados-membros vão de certeza boicotar uma ideia destas”.

A discussão sobre a vacinação obrigatória para a Covid-19 já anda a desenrolar-se a um nível mais macro. Ainda a 20 de novembro, o diretor regional da Organização Mundial de Saúde para a Europa, Hans Kluge, classificou a vacinação obrigatória como “um último recurso”, mas disse que estava na altura de se ter “um debate jurídico e social” sobre o tema.

Nos países com menor taxa de vacinação há não só uma desconfiança de muitos cidadãos face às vacinas como, também, uma desconfiança face às instituições públicas, que confunde os dois planos e dá gás a esta reticência. É assim na Bulgária, como apontou Vessela Tcherneva, do think thank Conselho Europeu para as Relações Estrangeiras ao New York Times, acrescentando que “a elite política [búlgara] não assumiu a responsabilidade de empurrar o país para uma campanha de inoculação nacional”.