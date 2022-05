Vacinação: prevenção que salva vidas

Que tipo de vacinas existem? ↓ Mostrar ↑ Esconder

Todas as vacinas têm o objetivo comum de estimularem o sistema imunitário a identificar e proteger contra determinados agentes infeciosos, como vírus e bactérias e das doenças que eles causam.

Existem três abordagens principais no desenvolvimento de vacinas. Poder-se-á utilizar apenas o material genético do microrganismo que fornece as instruções para criar proteínas específicas e não o vírus na totalidade (ex. vacina de mRNA contra a COVID-19), apenas as partes do agente infecioso que estimulam o sistema imunitário (ex. vacina pneumocócica) ou a totalidade de um vírus ou uma bactéria. Nesta última abordagem, poder-se-ão desenvolver três tipos de vacinas distintos: vacinas inativadas, onde os vírus ou bactérias que desencadeiam a doença são inativados ou destruídos, usando produtos químicos, calor ou radiação (ex., vacina contra hepatite A); vacinas vivas-atenuadas, onde é utilizada uma versão viva, mas enfraquecida, do vírus (ex., vacina contra o sarampo, papeira e rubéola) e vacinas de vetor viral, onde se utiliza um vírus inóculo, contendo subpartes do vírus de interesse, para que possa desencadear uma resposta imune sem causar doença (ex., vacina contra o vírus Ébola).