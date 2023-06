“No meio do caos” que a Ucrânia enfrentava com a guerra, um estratega militar “emergiu” e o seu “trabalho será lembrado para a História”. Esta é, pelo menos, a convicção de Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos (EUA), que, na revista Time, escreveu uma generosa dedicatória ao seu homólogo ucraniano. “A sua liderança permitiu que as forças armadas ucranianas se adaptassem rapidamente no campo de batalha contra os russos. Defendendo a sua pátria contra a agressão da Rússia, o general Zaluzhnyi é o homem por detrás desse esforço, carregando o fardo imenso de liderar o combate.”

Adorado pelos ucranianos, mas ainda pouco conhecido no resto do mundo, Valerii Zaluzhnyi é um dos principais responsáveis pela resistência à agressão russa nas primeiras etapas da guerra — por exemplo, quando organizou uma resposta à marcha em direção a Kiev e conseguiu evitar a toma da capital ucraniana pelas forças de Moscovo, um passo que teria sido determinante para uma evolução do conflito mais favorável às aspirações de Vladimir Putin.

Mas esse não foi o único momento determinante em que o nome de Zaluzhnyi se destacou. Mais tarde, foi uma das mentes por trás das bem-sucedidas estratégias militares em Kharkiv (com a operação de contrainformação que iludiu russos e não só) e em Kherson (quando, semana após semana, foi conseguindo reclamar a reconquista de largas parcelas de território ocupado pelas forças russas). Agora, no início da contraofensiva, o tenente-coronel também desempenha um papel fundamental. “Ele está a fazer o seu trabalho de forma muito satisfatória”, avalia ao Observador a cientista política ucraniana do Centro dos Estudos da Europa de Leste na Universidade de Bremen, Yuliia Kurnyshova.

