A Europa e os EUA estão em “desaceleração sincronizada” e, sobretudo no caso da Europa, essa desaceleração económica arrisca mesmo transformar-se numa recessão, num futuro relativamente próximo. O vaticínio é da gestora de ativos Allianz Global Investors, que está convencida, porém, que não vai haver descontrolo na inflação e que, por essa razão, os bancos centrais vão poder ser menos agressivos no aperto da política monetária – ou seja, boas notícias para as bolsas, que podem recuperar das fortes perdas dos últimos meses.

Os últimos indicadores económicos divulgados nos EUA e na Europa, sobretudo aqueles que tentam antecipar a evolução económica futura, confirmam esse risco de uma recessão económica. Um risco de recessão que a Allianz GI considera ser ainda mais “provável” na Europa do que nos EUA, por força de fatores como a maior dependência da energia russa, explicou Virginie Maisonneuve, chief investment officer global da gestora de ativos, na área das ações.

