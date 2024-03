Ventura já não fala sobre presença no governo e tenta menorizar Montenegro

É perante aqueles que têm o voto mais do que definido, numa campanha praticamente sem rua, que André Ventura deixa cair o discurso do “não há um governo à direita sem o Chega”. Após meses e meses em que essa foi a única certeza que o presidente do Chega quis transmitir ao país, a realidade foi estragando os planos a Ventura, que acabou afastado de tudo e todos — e sem parceiros à direita disponíveis para negociar. O Chega ainda quer esse lugar, mas não vê maneira de o ter e André Ventura acabou obrigado a mudar a forma e o conteúdo.

A promessa de Montenegro sobre o cerco ao Chega obrigou à inversão do discurso e, se nos últimos dias o presidente do partido se focou numa estratégia de colagem do PSD e PS, também deixou de falar sobre uma solução de governo à direita. Exceção para momentos em que, confrontado com cenários de governabilidade, se refere à tal alternativa de direita — mas contido no tema. Pelo caminho, vai apostando nos exageros de linguagem e até ofendendo aqueles com quem ainda não deixou de sonhar sentar-se à mesa das negociações. Leia-se PSD ou Luís Montenegro.

Desde o arranque da campanha eleitoral, André Ventura pôs fim à tentativa constante de se intrometer numa solução à direita, mas nem por isso desistiu. Afastado pelo “não é não” de Montenegro e até por soluções em que o Chega é visto como um partido que pode ser isolado — uma sugestão de Rui Tavares em que há dois blocos, sem o Chega, e que governa quem daí conseguir uma maioria —, Ventura passou a dispensar bater sempre na mesma tecla. Até porque, pouco tempo antes das eleições, tentou o golpe final ao garantir que o Chega até pode aprovar um governo de direita sem pessoas nesse executivo e nem assim teve sucesso.

Comício após comício, foi dissertando sobre o que PS e PSD fizeram ao país nos últimos 50 anos e colocando-se como o único rosto da “mudança” ou quem pode “fazer diferente” do que já foi feito. E não falou de governo, de ministros, de secretários de Estado — só não se esquece mesmo de dizer que está a trabalhar para chegar a primeiro-ministro — nem sequer de imposições para que o Chega faça parte dessa governação. Longe vão os tempos em que exigia pastas, e não eram poucas, em que deixava claro que o Chega não entrava num governo sem ter lá os seus representantes, nomeadamente em áreas como a Administração Interna, Justiça, Defesa ou Segurança Social, e em que admitia que até podiam ser independentes, mas sem abdicar do selo do partido que lidera.

E se já em pré-campanha e antes do arranque oficial deu uma cambalhota para dizer que “até a nível nacional nunca disse que ser parte ou não ser parte [de um governo] era decisivo” e trocou as exigências no governo pela possibilidade de uma “espécie de documento conjunto de governo”, agora recuou e entrou num silêncio quase profundo sobre o tema.

A exceção à regra aconteceu fora dos púlpitos dos comícios em que não há contraditório e onde a palavra de Ventura é de ordem e agita salas. Cá fora, em declarações aos jornalistas e à boleia de uma sondagem — mais uma das que têm permitido ao Chega dizer que há esperança na tripartidação — cenarizou com base numa teoria que Rui Tavares encetou no debate das rádios (que André Ventura atribuiu a Pedro Nuno Santos) e que se baseava na ideia de que existem três blocos: a esquerda, a direita e o Chega. Feitas as contas, Tavares sugeria que qualquer maioria — fosse o bloco da esquerda com PS, Bloco de Esquerda, CDU e Livre ou o da direita com AD e IL — podia governar, já que os votos do Chega não seriam suficientes para a derrubar, caso nenhum dos lados se juntasse a Ventura.

Esta tentativa de expulsão do Chega levou a uma das pouquíssimas intervenções de Ventura sobre governabilidade em período oficial de campanha e sempre com base em perguntas e não em discursos. Falou de “maioria à direita” como uma solução. “Não vamos deixar o país na ingovernabilidade, [mas] se essa maioria à direita existir significa que há condições para ir ao Presidente da República dizer que conseguimos construir uma alternativa e o PSD terá de decidir se quer apoiar o PS ou se quer um governo de direita.”

No dia seguinte, mais uma declaração aos jornalistas, mais uma insistência e mais uma resposta no seguimento do pedido da Iniciativa Liberal para uma “maioria clara” da AD e IL. “Podemos fantasiar e chegar ao fim da noite e dizer que o Chega não é necessário”, reiterou, para rapidamente contrariar: “A escolha será entre um governo de direita ou um governo do PS porque nós nunca suportaremos um governo do PS.” Fim. Duas declarações em dois dias e após perguntas de jornalistas, em contraste com as horas que passou a falar do assunto nos últimos meses sempre que possível. O tema até pode voltar, Ventura até pode arranjar uma forma de o inserir novamente durante a campanha, mas a verdade é que, por enquanto, se tornou quase proibido falar sobre isso.