A poucos dias do arranque da campanha oficial e depois de muitas horas e quilómetros em clima pré-eleitoral, André Ventura trouxe uma novidade para o centro do debate político: o Chega pode aceitar um governo à direita em que apenas impõe um acordo único de governo e sem a presença de elementos ligados ou escolhidos pelo partido — contrariamente a tudo o que tinha vindo a ser repetido à exaustão durante os últimos meses (e anos).

Se esta premissa é mais uma nas contas, há outra que o Chega não pode excluir da equação: um voto no partido pode mesmo tornar-se inconsequente tendo em conta o cenário que se está a desenhar. A Aliança Democrática tem começado a subir ligeiramente nas sondagens, está a afirmar-se timidamente à frente do PS e, ao mesmo tempo, Ventura tem alimentado a tese de que o Chega será uma peça-chave em qualquer cenário de governabilidade. Porém, o “não é não” de Luís Montenegro e a solução de Bolieiro nos Açores mostram que o partido conservador pode ficar mesmo afastado de qualquer hipótese governativa.

O plano que vinha a ser paulatinamente traçado e colocado em prática foi reajustado quando as eleições antecipadas se tornaram uma realidade. E no dia em que o governo de António Costa caiu, Ventura pôs em andamento uma estratégia de moderação — que nem sempre tem visto a luz do dia —, começou o esforço de normalização do partido com a apresentação de nomes vindos diretamente de outros partidos para as listas do Chega e acimentou a narrativa de que um governo da AD iria sempre precisar do seu partido no dia seguinte.

