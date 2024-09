Ventura não recua, desvaloriza risco eleitoral e ambiciona lugar de líder da oposição

Agora é a vez de André Ventura dizer: “Não é não.” O líder do Chega anunciou que o partido está fora das negociações para o Orçamento do Estado, justificou a decisão com as cartas secretas trocadas entre Governo e o PS (que ambos desmentiram) e garante que não há volta a dar. Os riscos eleitorais de uma eventual crise política (a bancada do Chega poderia minguar consideravelmente se o partido fosse corresponsabilizado pela queda do Governo) passaram para segundo plano. A estratégica assenta agora na responsabilização de Luís Montenegro e em mostrar como optou pelo PS como um “parceiro preferencial” em detrimento de um partido de direita.

A hipótese de eleições antecipadas resultantes de uma crise política sempre foi contemplada, pelo menos no plano teórico, pelo Chega. No entanto, e apesar de André Ventura ter reiterado várias vezes que o partido não tem medo de ir a votos, seja qual for a circunstância, este cenário foi sempre visto com alguma cautela entre as figuras mais relevantes do partido, até porque existe a suspeita fundada de que novas eleições podem fazer recuar eleitoralmente o Chega — basta ver o que aconteceu nas últimas europeias.

Além disso, existe ainda quem, no Chega, acredite que esta atitude mais confrontacional e radical de André Ventura pode hipotecar afastar em definitivo “o eleitorado do centro que um dia o poderá levar a primeiro-ministro”. Ainda em julho, o Observador dava conta desse ceticismo que ia lavrando no Chega. “Temos de ser responsáveis. Se não o fizermos, ficaremos numa situação política muito delicada. Passaríamos uma imagem de irresponsabilidade. Chegámos à idade adulta e temos de ser adultos“, defendia um elemento influente do partido.

Apesar de tudo, esta era e é uma posição minoritária no partido. E mesmo que não fosse, André Ventura resolveu a questão dando por terminadas as negociações para o Orçamento do Estado antes mesmo de conhecer o documento. Pesados os argumentos, o líder do Chega entendeu que o risco de ser percecionado como um partido que se deixou humilhar pelo “nã0 é não” de Montenegro é maior do que ter um resultado menos positivo nas próximas eleições legislativas. No limite, será um passo atrás para dar dois à frente.