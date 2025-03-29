Vigiar alterações no comportamento, denunciar e não atirar culpas. Guia para os pais navegarem o mundo dos jovens e das redes sociais

“Qualquer pessoa podia divulgar o crime”

Também é importante saber ler e estar atento aos comportamentos dos mais novos, diz Tito de Morais. “Tudo o que sejam mudanças de comportamentos podem indiciar que há um problema com a criança, que pode estar relacionado com uma situação de bullying, de aliciamento sexual pela internet ou de que houve uma zanga no namorico.”

Caso haja uma alteração no comportamento “tem de ser investigado pelos pais; têm de aprofundar para perceber o que se está a passar”, acrescenta. E Cristiane Miranda completa: “O vídeo [da jovem em questão] foi visto por milhares de pessoas e acredito que muitas sejam jovens. E aqui os pais têm de ensinar os filhos a ser co-cidadãos e a denunciar. E verificar que eles sabem o que devem fazer.”

A partir do momento em que um vídeo é publicado na internet (como o caso que correu em Loures), o crime “passa a ter uma natureza pública”, explica a advogada especialista em direito penal Filipa Elias. Assim sendo, “qualquer pessoa podia divulgar o crime”.

“Qualquer cidadão, vendo a publicação, podia enviá-la para o Ministério Público ou para um órgão da policia, como GNR, PSP ou PJ. E a autoridade judiciária ia tomar conhecimento do vídeo e seria instaurado um processo”, diz. Sublinhando que “não é obrigatório estar envolvido” no vídeo ou no caso para partilhar vídeos partilhados sem consentimento, a advogada diz que, ainda assim, “não há um dever legal de denunciar”.

E se é publicado um vídeo do meu filho?

Caso a prevenção junto dos mais novos falhe e uma imagem ou vídeo íntimo acabe por ser publicado online, o primeiro passo é “ouvir o seu filho e não entrar numa esfera de culpabilização, como se se tivessem posto ‘a jeito’”, diz Cristiane Miranda. “São jovens, ainda têm o cérebro em desenvolvimento e às vezes fazem coisas das quais não têm consciência. Nunca podemos culpar a vítima. A criança precisa de apoio primeiro.”

O segundo passo “é logo denunciar às autoridades”. “Não devo investigar quem o publicou, sendo que até posso prejudicar o trabalho das autoridades”, alerta Tito de Morais. Segundo o criador do “Agarrados à Net”, “só as autoridades é que deverão, mais tarde, retirar o vídeo e isso é algo que deve ser promovido por elas [autoridades] e não pela vítima”, assegurando assim que têm tempo para trabalhar no caso antes que seja retirado das plataformas online.

Além disto, “a articulação com a escola é, igualmente, fundamental”, explica Sofia das Neves, coordenadora do Polo do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género da Universidade da Maia e ex-coordenadora científica do Observatório do Bullying.

E explica que “a partilha não consentida de conteúdos sexuais tem implicações várias não apenas para as vítimas, mas para toda a comunidade”. “Dependendo dos casos, o apoio psicológico às vítimas também deve ser garantido, com o objetivo de as ajudar a lidar com os efeitos pessoais e sociais da situação”, acrescenta.

O acesso a psicólogos é um dos apoios disponibilizados pela associação Não Partilhes, que apoia pessoas que passaram pela partilha não-consentida de conteúdos íntimas. “Eu vejo que muitos pais castigam, tiram o telemóvel, ralham, não é por maldade mas por preocupação, quando por exemplo apanham uma criança a falar com um adulto às escondidas por WhatsApp. E quase não há a pergunta ‘Porque estás a fazer isto? Porque precisavas deste tipo de validação?’. Mas é importante manter a disponibilidade para um diálogo aberto, porque se isto for varrido para debaixo do tapete, vai ter consequências”, avisa Inês Marinho, presidente do organismo que criou em 2021, depois da divulgação de imagens suas. Lamenta que todas as suas queixas tenham sido “arquivadas” e considera que as respostas legais em vigor “não são suficientes”.

Por isso, destaca pelo menos dois sites que ajudam a remover conteúdos explícitos das redes sociais: o Take It Down e o StopNCII.