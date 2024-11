Virada a página do OE, novo ciclo político arranca com Parlamento ainda mais crispado

Uma ação de protesto do Chega marcou o que prometia ser uma manhã com pouca história na maratona orçamental. O momento, além de ter atrasado os trabalhos, motivou uma reprimenda violenta de José Pedro Aguiar-Branco, mereceu críticas de todas as bancadas e obrigou à intervenção dos bombeiros sapadores. Ultrapassado o número político e mediático do partido liderado por André Ventura, os partidos, do poder e da oposição, esforçaram-se por tentar relançar as bases do novo ciclo político que se inicia esta sexta-feira.

E este debate já permitiu recolher alguns sinais interessantes. As bancadas mais à esquerda, muito encolhidas desde as últimas legislativas, a tentar explorar o facto de Pedro Nuno Santos se ter aliado a Luís Montenegro para viabilizar o Orçamento do Estado; André Ventura, como vinha anunciando, a tentar afirmar-se como verdadeiro líder da oposição; Pedro Nuno Santos a virar a página do traumático processo orçamental e a calçar em definitivo as luvas de boxe; e Luís Montenegro a procurar manter dois pratos a girar ao mesmo tempo: o discurso de dramatização e de alguma vitimização que seguiu até aqui; e a tal aura de Governo fazedor, que tem resultados para apresentar e um projeto para o país.

À saída do hemiciclo, em declarações aos jornalistas — Montenegro não interveio no debate parlamentar —, o primeiro-ministro celebrou a “etapa superada” com este Orçamento do Estado, assumiu que o documento “contempla o essencial do programa do Governo”, mas não deixou de dizer este exercício “tem corresponsabilidade do PS e do Chega”, com decisões que foram “tomadas contra a vontade do Governo”. Se correr mal — nomeadamente em matéria de consolidação orçamental —, a culpa será do PS e do Chega, vai sugerindo Luís Montenegro.

Governo faz balanço e antecipa: estará pronto para eleições

Coube a Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e da Habitação, defender a honra do Governo. Inevitavelmente, o social-democrata acabou por fazer o balanço destes primeiros oito meses de mandato e das decisões com maior impacto — redução de impostos, aumento das pensões, as medidas para a Habitação e nos transportes, valorização de professores, forças de segurança e oficiais de justiça, investimento na Saúde, resposta à “imigração descontrolada”, a formalização do projeto para o novo aeroporto ou, por exemplo.

Pelo meio, e numa semana marcada pela muito criticada declaração de Luís Montenegro ao país sobre segurança interna, o Pinto Luz fez questão de secundar a posição assumida pelo primeiro-ministro e de garantir que o “Governo, em momento algum, vacilará no dever de garantir a segurança e a tranquilidade dos portugueses” — prova de que a Aliança Democrática está de facto empenhada em não deixar cair o discurso sobre segurança, mesmo perante as acusações de “deriva securitária” vindas da esquerda e a marcação cerrada de André Ventura — “O original é sempre melhor do que cópia”, provocou esta manhã o líder do Chega.

Mas as duas grandes ideias da intervenção de Pinto Luz foram inscritas no princípio e no final da intervenção. Em primeiro lugar, a assunção clara de que o Governo chegou a ter a “tentação” de forçar legislativas antecipadas e uma clarificação eleitoral. “A escolha foi um esforço derradeiro de negociação, um apelo à responsabilidade perante a comunidade. A escolha foi, apesar da tentação, oferecer num quadro de instabilidade, estabilidade. A escolha foi entregar ao país um Orçamento do Estado, porque o interesse de todos o exigia. O primeiro-ministro decidiu que Portugal estava primeiro”, assumiu Pinto Luz.