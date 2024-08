Foi um dos incidentes de segurança que marcaram as horas imediatamente anteriores ao início oficial da cerimónia dos Jogos Olímpicos de Paris. Um grupo de ciclistas australianos, que vai participar na competição, foi assaltado. Rapidamente, várias publicações nas redes sociais deram conta do incidente, acrescentando que o mesmo tinha tido lugar na cidade de Paris. “Atletas de ciclismo da Austrália foram assaltados e tiveram as suas bicicletas roubadas em Paris”, pode ler-se num dos posts na rede social Facebook. Mas terá o roubo acontecido no epicentro dos Jogos Olímpicos?

A roubo terá acontecido na noite 23 para 24 de julho, e foi divulgado publicamente pelo ciclista Logan Martin na sua conta de Instagram. “A nossa carrinha foi assaltada durante a noite. Felizmente, a maioria das nossas coisas estava no nosso quarto e conseguimos recuperar muitas delas também. Perdi a minha carteira, a mochila e algumas outras coisas, mas no geral não foi tão mau assim. É uma pena quando as pessoas sentem a necessidade de fazer coisas como esta”, escreveu o atleta.

Contudo, na parte superior da publicação, salta à vista um pormenor importante. Logan Martin fez questão de indicar a localização da equipa de ciclistas no momento do assalto à carrinha: Bruxelas, na Bélgica. Era na capital belga que os ciclistas se encontravam, em trânsito para Paris. Entretanto, a polícia belga já confirmou que o roubo ocorreu na zona de Saint-Josse-ten-Noode, bem no centro de Bruxelas.

O Comité Olímpico da Austrália adiantou que a maioria dos bens roubados acabou por ser recuperada.

Este incidente soma-se a um outro, ocorrido em França, no dia da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, quando foram atacadas várias linhas de comboio de alta velocidade, o que afetou as viagens de cerca de 800 mil pessoas.

Conclusão

A carrinha que transportava bens de vários ciclistas australianos foi assaltada na noite de 23 para 24 de julho, a cerca de três dias da abertura dos Jogos Olímpicos. Mas o incidente ocorreu em Bruxelas, na Bélgica, e não em Paris.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.