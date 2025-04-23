“Depois de anexar a Gronelândia e torná-la o 52.º estado [norte-americano], vou anexar o Alasca.” A frase está a ser atribuída ao Presidente dos EUA, Donald Trump, e tem corrido as redes sociais. Segundo utilizadores do Facebook, Instagram e X, foi supostamente partilhada por Trump na rede social de que é dono, a Truth Social, e há capturas de ecrã para o tentar provar.

“As pessoas do Alasca não querem fazer parte de uma nação retrógrada no Canadá. Vou fazer todos os cidadãos do Alasca ricos e prósperos quando se tornarem no 53.º estado do nosso grande/poderoso país”, lê-se na publicação alegadamente escrita por Donald Trump. “Ninguém na Gronelândia ou no Alasca teria alguma vez sonhado com isto com o Crooked Joe Biden”, continua.

Facebook

As palavras tornaram-se rapidamente motivo de risota, já que o Alasca é um estado norte-americano há 158 anos. “Esse monstro idiota não sabe que o Alasca já foi anexado em 1867”, reagiu um utilizador no Facebook. “É muito óbvio por esta altura que Trump é mentalmente debilitado”, criticou outro.

Não há quaisquer provas independentes que sugiram que Trump tenha afirmado que quer anexar o Alasca. Consultando a conta da Truth Social do Presidente norte-americano não se encontra qualquer menção sobre uma anexação do território, que já pertence ao país. A publicação que tem sido partilhada também não está presente no site Factba.se, uma de várias plataformas que regista a pegada digital de Trump como parte de um esforço para acompanhar todas as declarações da Casa Branca.

À agência Reuters a plataforma, que não detetou nenhuma publicação de Trump sobre anexar o Alasca, admite apenas um cenário em que isso possa ter acontecido. “Teoricamente, é possível que algo seja publicado e apagado em 60 segundos. Nesse caso, podemos não tê-lo detetado”, admitiu um representante por e-mail. “Até onde sabemos, isso não aconteceu, mas é possível.”

Também não há registo de que qualquer meio de comunicação social credível nos Estados Unidos ou em outra parte do mundo tenha feito eco de declarações de Donald Trump no sentido de pretender anexar o Alaska. Donald Trump tem falado, sim, sobre obter controlo da Gronelândia, do Canadá e do Canal do Panamá, declarações que têm motivado duras críticas dos líderes desses países.

Conclusão

Não há quaisquer provas independentes de que o Presidente dos EUA tenha escrito na Truth Social que queria anexar o Alasca — parte do território norte-americano desde 1867 — e torná-lo no 53.º estado do país. Donald Trump tem falado sobre assumir territórios como a Gronelândia, o Canadá e o Canal do Panamá, mas nunca se referiu desse modo ao Alasca.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é: FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.