Gronelândia, Canadá e canal do Panamá. Os três territórios que Trump quer "comprar"

Porém, para além das questões das tarifas, Trump tem outro motivo para estar interessado em controlar o canal do Panamá: “Não deixar que caia nas mãos erradas”, ou seja a China, explicou o próprio. A seguir aos Estados Unidos, a China é o segundo maior cliente do canal e os dois portos do canal — um no Pacífico, outro nas Caraíbas — são administrados por subsidiárias de uma empresa de Hong Kong, nota a Reuters. Apesar de isto não representar um controlo direto chinês, é uma presença suficiente para ameaçar Trump. “Isto é uma questão de influência e de fletir [poder]. Trump está a tentar minar a influência [chinesa] na América do Sul”, argumenta Tricia McLaughlin, conselheira de Vivek Ramaswamy — o escolhido de Trump para liderar o departamento de eficiência governamental com Elon Musk –, à agência noticiosa.

Outros dois conselheiros, especialistas em política externa, explicam à Reuters que o interesse pelo canal do Panamá é uma forma de lidar com uma das bandeiras de Trump na campanha: fazer frente à economia e influência crescente da China no mundo. Will Freeman, investigador no Council of Foreign Relations, especialista na América Latina, argumenta que cabe às autoridades do Panamá decidir se cedem às declarações “coercivas” do Presidente eleito. “Há um interesse real dos EUA em controlar a sua neutralidade”, remata à BBC.

Canadá. O 51º Estado e a luta das tarifas com o “Governador” Justin Trudeau

Em dois dias, Trump pressionou a Dinamarca a leste e o Panamá a sul. Mas, no início do mês, a pressão já tinha sido disparada a norte, em relação ao Canadá. No final do mês passado, Trump prometeu aumentar as tarifas das importações do vizinho do norte, outra das suas grandes promessas eleitorais, tema que foi discutido com o primeiro-ministro canadiano duas semanas depois, quando Justin Trudeau se deslocou a Mar-a-Lago para jantar com Donald Trump.

“Estou ansioso por ver novamente o Governador em breve para que possamos continuar os diálogos sobre comércio e tarifas, cujos resultados serão espetaculares para todos”, escreveu Trump sobre esse encontro do dia 10 de dezembro. Esta foi a primeira ocasião em que o Presidente eleito se referiu publicamente ao chefe do governo canadiano como “Governador”. Terá sido também a primeira vez que pôs em cima da mesa a possibilidade de o Canadá passar a fazer parte dos Estados Unidos, segundo relatou a Fox News.