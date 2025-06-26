Um post, originalmente publicado pelo empresário norte-americano Eli David — autoproclamado investidor, especialista em inteligência artificial e empreendedor, conhecido pelo seu posicionamento pró-Israel nas redes sociais —, alega que foi confirmado que o general iraniano Esmail Ghaani está em segurança em Israel.

A publicação, amplamente partilhada, vai mais longe: afirma que Ghaani, comandante da força Quds, um ramo operacional da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, é, na verdade, um espião ao serviço dos serviços de inteligência israelitas e que terá fornecido informações que permitiram eliminar líderes do Hezbollah.

Mas, será verdade? Vamos por partes.

Os primeiros rumores sobre a ligação de Ghaani a Israel surgiram em outubro de 2024, depois dos ataques israelitas no Líbano que resultaram na morte do líder do Hezbollah. Na altura, o paradeiro do general era desconhecido, o que alimentou especulações sobre a sua possível morte ou alegadas ligações aos serviços de inteligência israelitas.

No entanto, poucos dias depois, Esmail Ghaani foi visto publicamente em Teerão, no Irão, durante o funeral de outro general. O momento foi registado por vários meios de comunicação, que captaram imagens de Ghaani, o que permitiu desmentir os rumores sobre a sua morte ou desaparecimento.

Agora, na sequência do conflito direto entre Israel e o Irão, o destino de Esmail Ghaani volta a ser assunto: depois de dias de ataques entre os dois países, começou a circular uma nova onda de desinformação nas redes sociais, incluindo esta publicação que garante que o general da Quds Force do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão foi levado para Israel em segurança, por ser um aliado do país.

Contudo, não há qualquer prova que sustente a veracidade desta alegação. Nenhuma fonte credível confirma que Ghaani colaborava com os serviços de inteligência israelitas, nem que se encontra vivo em território israelita.

Pelo contrário, comunicados oficiais do governo iraniano confirmaram a morte de pelo menos quatro generais de topo durante os recentes confrontos — entre eles, Esmail Ghaani. O jornal norte-americano The New York Times, num artigo publicado a 13 de junho, também indica que o general está entre os mortos.

Conclusão

A alegação de que Esmail Ghaani está vivo, em Israel, e ao serviço da inteligência israelita é falsa. A alegação já foi contrariada por fontes oficiais e por meios de comunicação de referência.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é: FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.