É muito comum surgirem publicações nas redes sociais que falam do movimento LGBTQI+. Recentemente, no passado dia 11 de junho, surgiu uma publicação de Facebook com uma imagem onde se via um homem com uma t-shirt com a seguinte inscrição: “As crianças transexuais são sexy.” Nos comentários lêem-se críticas, entre utilizadores que se referem a “uma geração perdida” e outros que se remetem simplesmente a partilhar a palavra “nojo”. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Convém, em primeiro lugar, olhar para a imagem em questão. Estamos perante uma montagem com duas imagens do mesmo protesto ou manifestação — podem ser do mesmo evento, mas não é possível retirar essa conclusão só com a análise imediata da publicação.

Depois, não se sabe onde poderá ter decorrido o evento nem sequer quem é o verdadeiro autor da imagem. No entanto, no canto inferior direito, lê-se o nome de uma página de Instagram, “O Desesquerdizador”, que conta com mais de 80 mil seguidores naquela rede social. “Desesquerdizar com factos e humor, ajudar a restaurar a ordem e o progresso do país, destruídos pelos socialistas”. Estamos perante uma página de protesto e também de paródia brasileira.

Depois, usando ferramentas próprias de identificação de imagens como o TinyEye ou o Google Images, percebe-se que o homem que surge ali não tinha qualquer t-shirt com mensagens alusivas a crianças transsexuais. A fotografia foi tirada a 7 de novembro de 2021 durante uma manifestação do orgulho LGBTQI+ na Califórnia.

Basta consultar a imagem (aqui) e outros tantos fact-checks internacionais para se perceber que a imagem, afinal, foi mesmo manipulada.

Conclusão

Uma foto de um homem a desfilar durante uma manifestação LGBTQI+ tornou-se viral nas redes sociais porque tinha vestido uma t-shirt branca com a seguinte mensagem: “crianças trans são sexy”. No entanto, com a análise da fotografia original, percebe-se que estamos perante uma manipulação visual. A imagem não é de agora mas sim de 2021.

