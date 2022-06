Uma publicação no Twitter — entretanto desmentida pelo próprio autor — continua a ecoar não apenas nesta rede social mas também, e essencialmente, no Facebook. Em causa está a alegação de que um artigo no Jornal Avante! (ligado ao PCP) referia a que a Finlândia teria avançado com o pedido de adesão à NATO “numa clara submissão à vontade beligerante dos EUA” e “ignorado os esforços de paz da Federação Russa”.

A publicação aqui em análise, feita a 19 de maio, não apresenta a data em que o alegado artigo no Jornal Avante! teria sido publicado. Mas o facto é que não existe qualquer texto com essa referência publicado por aquele órgão de comunicação afeto ao PCP.

Por partes: efetivamente a edição 2529 do Avante, de 19 de maio, continha um texto sobre a presença na Finlândia e da Suécia na NATO, com o título “Finlândia e Suécia na NATO agravará tensão na Europa”. Mas em parte alguma do texto está escrita a frase usada na publicação.

O texto, que pode ser lido aqui na íntegra, reforça aquilo que dias antes o PCP já tinha afirmado num comunicado oficial enviado às redações em que justificava os motivos pelos quais está contra o alargamento da NATO à Finlândia e à Suécia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A 16 de maio, três dias antes da publicação da alegação falsa no Facebook, o PCP “deplorava o empenho” do Governo português na adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, considerando ser uma “clara expressão de submissão aos interesses dos EUA”. E acrescentavam os comunistas que a aliança militar foi também “usada para dar suporte à ditadura fascista”.

As referências atribuídas ao Jornal Avante! ganharam amplitude depois de João Caetano Dias, da Iniciativa Liberal, ter partilhado um tweet com essa alegação no Twitter, onde tem 16,5 mil seguidores. Mais tarde, publicou um desmentido sobre a publicação: “Acreditei que era verdade, mas era apenas um amigo a gozar com o PCP.”

Pronto, lá terá que ser. Isto veio daqui: Acreditei que era verdade, mas era apenas um amigo a gozar com o PCP. Não deixa de ser bastante credível. Mas era apenas gozo. Mea culpa. https://t.co/piPjdVWyUk pic.twitter.com/ml3YxntZXg — jcd (@jcaetanodias) May 19, 2022

Conclusão

Falso. O jornal Avante! não publicou texto algum onde tenha mencionado os “esforços de paz da Federação Russa”, ainda que os comunistas mantenham a posição anti-NATO e tenham criticado abertamente a decisão de a Finlândia e Suécia aderirem à aliança militar. O conteúdo foi desmentido inclusivamente por uma das pessoas que ajudou a que ganhasse maior amplitude online, o liberal João Caetano Dias, mas não foi suficiente para impedir que continuasse a ser difundido um conteúdo falso.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO