“Lionel Messi doou 3,5 milhões de euros para ajudar as vítimas do terramoto na Turquia e na Síria através da sua instituição de caridade.” O anúncio é significativo e vem com uma grande mensagem de esperança. Foi publicado no passado dia 11 de fevereiro deste ano. Trata-se, no entanto, de uma publicação com informação falsa.

De facto, não seria a primeira vez que uma celebridade mundial como Messi doaria dinheiro para uma causa diretamente ligada a uma tragédia. Por exemplo, em 2020, durante a pandemia de Covid-19, Cristiano Ronaldo financiou, juntamente com o seu antigo agente Jorge Mendes, duas unidades de cuidados intensivos ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, como prova um comunicado de imprensa do Serviço Nacional de Saúde.

Mesmo assim, não há qualquer prova de que Messi, jogador do Paris Saint-Germain, que também tem uma fundação em seu nome, tenha doado qualquer quantia para ajudar as vítimas do terramoto que abalou a Turquia e a Síria. No entanto, e sobre a mesma causa, o jogador argentino dou uma camisola sua. “São dias muito tristes para os milhares de crianças e para as suas famílias, que foram atingidos pelos devastadores terramotos na Turquia e Síria”, escreveu Messi na publicação em que apelava aos seus seguidores para que contribuam para ajudar as operações de resgate de possíveis sobreviventes e reconstrução dos locais afetados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O mesmo apelo foi feito por outros jogadores, como Neymar, Mbappé e Cristiano Ronaldo, no âmbito de uma angariação de fundos patrocinada pelo jogador turco Merih Demiral. Esta iniciativa, que é, na verdade, um leilão, pode ser consultada através de uma pesquisa de redes sociais.

Finalmente, convém referir que a publicação original não vem acompanhada por nenhuma notícia credível. Nem sequer uma fonte visível que possa ser consultada é apresentada pelo autor.

Conclusão

Não é verdade que Lionel Messi tenha feito qualquer doação de milhões de euros para ajudar a colmatar os prejuízos causados pelo terramoto que assolou países como a Turquia e a Síria. É certo que a camisola do jogador do PSG foi doada para um leilão com vista a angariar dinheiro para ajudar a causa em questão. Mas, ainda assim, e mesmo depois de se consultar as iniciativas apoiadas pela fundação de Lionel Messi, continua a ser falso que o jogador argentino tenha doado tanto dinheiro de uma só vez por causa do recente terramoto.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.