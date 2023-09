É falso o recorte de uma alegada notícia da Rádio Renascença que diz que o presidente do Chega abandonou o seminário devido a um “relacionamento homossexual”. A publicação circula nas redes sociais desde agosto e tornou-se viral, mas a notícia nunca existiu. Ao Observador, André Ventura fala numa forma de ataque “vil, baixa e sem escrúpulos”. Também a Rádio Renascença garante ao Observador que se trata de uma publicação “falsa” e adianta que “já apresentou queixa junto das autoridades competentes”.

A publicação mostra o layout da Rádio Renascença e foi divulgada na rede social X (antigo Twitter). À data de publicação deste Fact Check, contava com quase 80 mil visualizações e quase 100 partilhas. “A ser verdade, muita coisa está explicada”, escreve um utilizador da rede social, que partilha a alegada notícia.

Basta fazer uma breve pesquisa para perceber que a notícia nunca existiu e que se trata de uma montagem. Ao pesquisar no Google as palavras chave da notícia (Rádio Renascença + André Ventura + Seminário + Relacionamento Homossexual) não surgem quaisquer resultados. Também não surge qualquer resultado ao pesquisar estes termos no site da Rádio Renascença.

É verdade que o presidente do Chega frequentou o seminário, que depois abandonou. “Eu saí do seminário, mas o seminário não saiu de mim”, disse André Ventura ao Expresso. Mas em momento algum é referido, nesta notícia, que a saída esteve relacionada com um relacionamento homossexual.

Ao Observador, André Ventura também desmente a alegação.

Este é apenas mais um exemplo de como tenho sido atacado, bem como o partido, de forma vil, baixa e sem escrúpulos. Quando faltam argumentos políticos, os nossos opositores optam pelo achincalhamento público sem qualquer base de verdade e fundamento”, lê-se numa resposta enviada ao Observador.

O Observador também contactou a Rádio Renascença. O diretor-geral de produção, Pedro Leal, desmente igualmente a informação.

A Renascença nunca publicou a alegada notícia, sendo a imagem da mesma, que circula nas redes sociais, falsa. Devido a esta e a outras situações semelhantes, em que o logo e o nome da Renascença são usados de forma abusiva, a Renascença já apresentou queixa junto das autoridades competentes”, lê-se na resposta

De facto, esta não é a primeira vez que a Renascença é alvo de informações falsas, através da cópia do layout, como se pode ver aqui.

A alegada notícia alvo de análise neste Fact Check cita o padre Mário Rui Pedras, que tinha sido afastado pelo Patriarcado de Lisboa depois de ter sido acusado de abusos sexuais, e que entretanto voltou ao ativo.

Conclusão

É falsa a alegada notícia que circula nas redes sociais, atribuída à Rádio Renascença, que diz que o presidente do Chega abandonou o seminário devido a um “relacionamento homossexual”.

Ao pesquisar por esta notícia, não é possível encontrar qualquer resultado nem no site da Renascença nem no Google.

Ao Observador, André Ventura também desmente. Fala num “ataque vil” e num “achincalhamento público sem qualquer base de verdade e fundamento”.

Também ao Observador, o diretor-geral de produção da Rádio Renascença, Pedro Leal, fala numa publicação “falsa” e num uso “abusivo” da imagem deste órgão de comunicação social, sendo que já fez queixa às autoridades competentes.

