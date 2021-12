É mais um caso onde a falta de contexto, intencional, é usada para partilhar ideias falsas. A publicação já circulou inclusivamente em diferentes línguas e tem vindo a ser desmentida por vários fact checkers. Não, os polícias franceses que se veem na imagem a atirar as algemas ao chão não o estão a fazer contra as vacinas. Aliás, quando o vídeo foi gravado ainda faltavam vários meses para que a vacinação da população tivesse início.

A única coisa correta na legenda do vídeo é que se trata de uma manifestação da polícia francesa. Tudo o resto está incorreto. As imagens foram gravadas a 13 de junho do ano passado — seis meses antes de a primeira pessoa ter sido vacinada no âmbito da campanha de vacinação em massa da população — nos Campos Elísios, bem no centro da capital francesa.

O registo feito pelo jornalista Remy Buisine, da plataforma online de notícias francesa ‘Brut.’, foi partilhado em direto no Facebook e é precisamente um excerto desse vídeo que está a ser agora partilhado para difundir a mensagem errada de que a polícia se terá recusado a tomar a vacina contra a Covid-19.

Nouvelle action nocturne en cours des policiers en colère sur les Champs-Elysées. #PoliciersenColere pic.twitter.com/oN8vAN1Joa — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 13, 2020

À data, a polícia francesa manifestava-se contra alterações que o ministro do Interior francês Christophe Castaner tinha anunciado, quando prometeu “tolerância zero” ao racismo nas forças policiais do país e proibiu o recurso à técnica de detenção de “estrangulamento”. É possível ouvir no segmento de vídeo partilhado os polícias a pediRem a demissão do ministro “Demissão, Castaner! Demissão, Castaner” (tradução livre), gritam.

As alterações anunciadas ocorreram depois da onda de manifestações que ecoou por vários países, na sequência da morte do norte-americano George Floyd durante uma detenção policial em Minneapolis, nos Estados Unidos.

No início de junho, Christophe Castaner chegou a anunciar que o método de prender o pescoço através de estrangulamento seria abandonado e deixaria de ser ensinado nas academias de polícia, mas depois das manifestações dos polícias no país acabaria por retroceder na decisão.

Com cinco dias de protestos consecutivos — entre os quais aquele que foi registado no vídeo que agora é desvirtuado –, a polícia francesa contestou a decisão do governo (alegando que isso impediria as forças de segurança de utilizar uma ferramenta chave para subjugar suspeitos indisciplinados) e conseguiu que a intenção de eliminar a técnica ficasse por aí.

Conclusão

A manifestação de polícias que ficou registada em vídeo em junho de 2020 em nada estava relacionada com as vacinas contra a Covid-19 ou sequer com questões derivadas da pandemia. Bastaria, aliás, procurar a data do vídeo original para perceber que seria impossível que se estivessem a “juntar ao povo na recusa da vacina” como alega a legenda do vídeo já que nessa altura ainda não havia sequer vacinas disponíveis para a população contra a Covid-19. Recorde-se que a primeira vacina contra a Covid-19 no âmbito da vacinação em massa da população foi administrada em dezembro de 2020 tendo o processo começado na população mais idosa e estendendo-se depois gradualmente à generalidade da população ao longo do ano de 2021.

