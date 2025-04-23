Adepto fervoroso do Aston Villa, William viajou até França para assistir ao jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões que opôs os ingleses ao Paris Saint-Germain. A seu lado durante a partida, que se realizou a 10 de abril no Parque dos Príncipes, estava o filho mais velho, George. Por isso, começaram a circular rumores de que o príncipe de Gales seria, alegadamente, obrigado a pagar uma multa por ter deixado o primogénito faltar às aulas para assistir ao jogo, que terminou com uma derrota para a “sua” equipa (o resultado final foi 3-1, venceu o PSG).

“O príncipe William vai ser multado em 60 libras quando regressar a casa, ao Reino Unido, por ter tirado George da escola durante o período letivo”, alegam as publicações que têm sido partilhadas nas redes sociais desde 10 de abril. Mas será mesmo assim?

Sobre o jogo entre PSG e Aston Villa, muito se escreveu na imprensa internacional. Sobre a presença do príncipe William, que estava “confiante” e tinha apostado numa vitória por 2-1 para os ingleses em declarações à televisão TNT Sports, também. Ainda assim, não existem quaisquer artigos, em nenhum meio de comunicação internacional, que façam menção a uma alegada multa devido à presença de George no Parque dos Príncipes.

Os rumores tiveram origem numa publicação na rede social X, feita pela conta Pie Sports Booze, que escreveu que William seria alvo de uma multa de 60 libras (cerca de 70 euros, à taxa de conversão atual). Contudo, e apesar de a informação estar a ser replicada noutras plataformas como sendo verdadeira, trata-se de uma “paródia”. O perfil em questão publica maioritariamente conteúdos desse género, que não têm qualquer fundo de verdade.

???? BREAKING NEWS ???? Prince William has been fined £60 for taking his son out of school during term time! pic.twitter.com/D0xQJTNITr — Pie Sports Booze ???? PARODY (@piesportsbooze) April 9, 2025

Quanto ao Aston Villa, voltou a contar com o apoio de William e George no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que se realizou no dia 15 de abril. Segundo a revista People, pai e filho viajaram para a cidade de Birmingham de propósito para estar nas bancadas do estádio Villa Park. Os ingleses venceram o jogo, por 3-2, mas não conseguiram dar a volta à eliminatória e acabaram fora da Champions.

Conclusão

O príncipe William vai ter de pagar uma multa de 60 libras por deixar filho mais velho, George, faltar à escola para assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre PSG e Aston Villa? Não é verdade. Os rumores tiveram origem numa publicação feita na rede social X por uma conta de “paródia”, a Pie Sports Booze.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é: FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.