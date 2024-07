A 8 de julho deste ano surgiu um vídeo de um alegado tornado, de grandes dimensões, nos Estados Unidos. Um evento natural habitual do outro lado do Atlântico que terá ocorrido, desta vez, na cidade de Dallas. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

A primeira nota que é preciso deixar esclarecida é a de que não se trata de um tornado igual em todos os momentos do vídeo. Ou, pelo menos, com as informações disponíveis — que não vão além do vídeo em si — não é possível dizer que estamos perante um fenómeno natural na cidade de Dallas. O autor também não partilha nenhum site credível ou notícia internacional ou norte-americana que permita corroborar o que defende.

Utilizando plataformas de identificação de imagens como a Google Images, é possível chegar à seguinte conclusão: este vídeo já surgiu noutros contextos, promovendo a ideia de que estaria a mostrar um tornado em cidades que não a de Dallas. Há, aliás, países como o Ghana que também surgem referidos em redes sociais como o Tik-Tok sobre este mesmo evento natural.

Há também outro elemento que contraria a versão apresentada no conteúdo aqui em análise. Algumas das imagens que surgem neste vídeo podem ser encontradas em bancos de imagens como o Shutterstock. A grande diferença é que não existe nenhum tornado visível nessas imagens, ou seja, o vídeo em questão foi digitalmente alterado.

Conclusão

Não é verdade que um recente tornado tenha ocorrido na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. As mesmas imagens que o autor partilhou no Facebook podem ser consultadas, sem tornado à mistura, no banco de imagens que dá pelo nome de Shutterstock. Vídeos semelhantes já surgiram nas redes sociais com a referência de que o fenómenos teria ocorrido noutras cidades (ou noutros países) que não Dallas.

ERRADO

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas.

