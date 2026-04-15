Já ninguém acredita numa guerra rápida e ainda que o conflito no Médio Oriente fosse congelado ou fosse assinado um acordo nas próximas semanas, a economia mundial já não se livra das sequelas da crise energética. Para além dos danos já provocados em infraestruturas críticas de produção de petróleo, gás e produtos refinados, e que demoram tempo a recuperar, um regresso à navegação livre no Estreito de Ormuz parece estar comprometida, pelo menos para já. E sendo reposta a circulação, os navios podem ter de passar a ter de pagar portagem.

A passagem marítima de 40 quilómetros por onde passava um quinto da produção mundial de petróleo e gás tornou-se na principal arma dos beligerantes.

O Irão fechou Ormuz aos vizinhos produtores do Golfo que são aliados dos Estados Unidos. Os americanos apertaram o cerco ao petroleiros que ainda passavam para levar o petróleo iraniano aos países que ainda o compram. O Irão responde em escalada com a ameaça de fechar o mar Vermelho. Há informação contraditória sobre a eficácia destes bloqueios, mas o resultado é a manutenção do petróleo na casa dos 100 dólares nos mercados financeiros (e até nos 130 dólares para compras físicas).

Com as inflações nacionais a acusarem o impacto do aumento dos combustíveis, o Fundo Monetário Internacional não teve alternativa e reviu as projeções de crescimento mundial em baixa quando até se preparava para fazer o contrário, não fosse a crise desencadeada com o ataque ao Irão no final de fevereiro.

A União Europeia vai crescer menos 0,2 pontos percentuais, o que corresponde a 1,1% este ano e a 1,2% em 2027. Portugal passa de um crescimento de 2,1% para 1,9% este ano. O FMI aponta para os “efeitos persistentes da subida dos preços da energia”, um fenómeno que vem da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, e que é agravado, “afetando o setor da produção, com pressão adicional da valorização real do euro em relação à moeda dos países exportadores de produtos similares”. E alerta para a subida da inflação que num cenário mais negativo de preços de energia poderia atingir os 5,4% a nível mundial.

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) faz eco destas preocupações e corta a previsão para o crescimento da economia portuguesa para 1,6% este ano, devido ao “impacto do aumento dos preços do petróleo, associado ao conflito no Médio Oriente”. Impactos que no caso português são ampliados pelas tempestades.

Na projeção conhecida esta quarta-feira, o organismo estima em 1,2 mil milhões de euros a fatura com a guerra no Médio Oriente. Este valor soma os descontos adicionais introduzidos no imposto petrolífero, para anular os ganhos com o IVA, com a redução fiscal que vêm do Governo de António Costa e que faltava reverter. Apesar deste custo, o CFP prevê ainda um excedente no saldo das contas públicas, ainda que ligeiro, uma previsão que vai no sentido contrário à do FMI que antecipa um défice de 0,1%.

Garrafas e latas com um “volta” que vale 10 cêntimos

Já está operacional o novo sistema de depósitos e reembolso de embalagens. Com a sigla SDR, o sistema recupera um conceito de décadas — a tara que era devolvida na entrega ao comerciante das garrafas de vidro — para incentivar a reciclagem de garrafas de plástico e latas de bebidas. Mas agora com mais tecnologia envolvida.

O sistema envolve a instalação de máquinas “volta” nas quais assenta o circuito de recolha. Estão previstas 2.500 máquinas de recolha nos super e hipermercados a nível nacional. Mas não bastam as máquinas. É preciso que as próprias garrafas e latas estejam dotadas do símbolo do “volta” — se não, terão ainda de ser depositadas no contentor de reciclagem para plásticos — para além de possuírem código de barras e de não estarem danificadas. .

A instalação deste sistema está a ser totalmente financiada com recursos privados e os dez cêntimos de reembolso vão corresponder a um sobrecusto no momento de aquisição das garrafas e latas. A devolução é possível mediante um talão emitido nas máquinas de recolha que pode ser transferido para uma conta do cliente ou descontado em compras ou ainda entregue em numerário pelo retalhista. O sistema está pensado para permitir ao cliente doar esse valor a uma instituição de solidariedade social.

O verdadeiro sucesso do SDR só vai ser avaliado daqui a uns meses. Até 9 de agosto, há um regime de transição durante o qual podem conviver as embalagens com e sem o símbolo “volta”.

Dos cortes fiscais e tetos no preço aos cheques para comprar combustível

Na ausência de um quadro comum que ponha na ordem os apoios à fatura energética, que ainda está a ser preparado pela Comissão Europeia, a maioria dos países da União Europeia já avançou com medidas. Os combustíveis são o foco dos pacotes de apoio com a maioria dos Estados-membros a baixarem os impostos especiais sobre o consumo. Portugal foi o primeiro a aprovar apoios, mas Espanha e Polónia foram mais longe e cortaram também o IVA dos combustíveis. A leste, há tetos ao preço e limites às margens das empresas. A Grécia dá um cheque de 50 euros aos donos de automóveis residentes no país.

A EMPRESA

Não é para todos, mas é do interesse de todos. Foi batizado de Mythos e é um modelo de inteligência artificial focado na deteção de pontos fracos a nível da segurança. A empresa que o desenvolveu, a americana Anthropic, garante que já permitiu detetar milhares de vulnerabilidades graves, algumas com mais dez anos e que até agora tinham passado pelo pingos da chuva e que estavam dissimuladas em sistemas operativos e navegadores de internet.

Apesar de ter corrigido as situações detetadas, a Anthropic não pretende permitir o acesso generalizado de terceiros a esta ferramenta. Segundo um comunicado da empresa, cerca de 99% das fragilidades agora encontradas nunca tinham sido identificadas, pelo que “seria irresponsável” revelar detalhes sobre as mesmas.

O segredo é a alma do negócio, mas neste caso há exceções e o Mythos vai ser partilhado em modo de pré-visualização com um grupo restrito de 40 parceiros no qual se encontram várias gigantes do setor, como a Google, a Nvidia, a Microsoft, a Apple e a Amazon. Estas empresas têm assim a oportunidade de iniciar a proteção dos seus sistemas mais críticos antes que surjam modelos concorrentes no mercado. O que pode ainda demorar meses.

O Antrophic reclama que com o Mythos, os modelos da IA atingiram um patamar de competências na programação que ultrapassa a capacidade de quase todos os seres humanos em identificar e explorar vulnerabilidades de software. Só os mais experientes é que ainda ganham à IA.