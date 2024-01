À medida que as semanas passam e as eleições se aproximam, parece ficar cada vez mais evidente que dois resultados possíveis estão já dados como factos consumados: a vitória do PS e a subida do Chega a um patamar que o colocará em situação de empate, ou próximo disso, com a AD (a grande dúvida será saber se o PS consegue ou não formar Governo ou o que acontecerá se houver maioria à direita). Não me parecem duas inevitabilidades, mas temo que se esteja a consolidar a ideia de que estes dois fenómenos do Entroncamento acabarão por se concretizar, com grandes responsabilidades para a Aliança Democrática, se os membros da coligação não arrepiarem caminho rapidamente.

É verdade que há na AD sinais de incapacidade política do próprio movimento, mas também não é menos certo que a sua tarefa é a mais dura de todos os que concorrem às eleições. O país viciou-se no situacionismo e não há um factor social ou cultural que o faça ambicionar uma revolução pacífica. O eleitorado é hoje um corpo envelhecido, despolitizado, dependente e viciou-se na ideia muito querida à esquerda e à direita radicais de que as sociedades são compostas por dois grupos bem definidos (opressores e oprimidos, explorados e exploradores, pessoas de bem e pessoas de mal) e não por realidades complexas e em permanente mutação, fruto do exercício das liberdades individuais.

Ora, aquilo a que se pode chamar “a direita das liberdades” (onde incluo, partidariamente, o espaço da AD e da IL) tem, perante este cenário, dificuldades acrescidas. No fundo, porque aquilo que começa a ganhar robustez eleitoral como fórmula de oposição (o Chega) à situação não é, em bom rigor, uma alternativa de facto, mas apenas aparente. O que resultou da convenção do Chega e do que têm sido os ziguezagues ideológicos de André Ventura nos últimos tempos explicam-no: o Chega conseguiu gerar a ideia de que é ele mesmo oposição e alternativa e, ao mesmo tempo, de que o situacionismo não será quebrado por sua vontade. Ventura é um político de grandes capacidades tácticas e retóricas e tem o mérito de ter dado origem à ideia de que representa uma ruptura, quando, na verdade, ele não representa mais do que a corporização de um projecto de poder pessoal que visa a prossecução do situacionismo por outros meios. Não é, por exemplo, curioso que um partido alegadamente anti-sistema procure tão sofregamente quadros nos partidos do sistema, ou que um partido de alegada ruptura tenha um discurso tão situacionista relativamente aos reformados?

